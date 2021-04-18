В мире число жертв COVID-19 превысило отметку в три миллиона

За последние сутки на Земле скончались более 11 тыс. инфицированных COVID-19.

Рекордная смертность была зафиксирована ВОЗ 28 января, тогда за сутки скончались 16 742 человека.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, на 18 апреля общая смертность от COVID-19 составила в мире 3,013 млн. В пятерку стран с наибольшим числом смертей входят США (567 тыс.), Бразилия (371 тыс.), Мексика (212 тыс.), Индия (177 тыс.) и Великобритания (127 тыс.).

Украина по количеству умерших с COVID-19 находится на 18 месте (41,5 тыс.).

С начала пандемии в мире зарегистрировано 140,3 млн случаев коронавирусной инфекции по данным ВОЗ и 140,8 млн – по данным Университета Джонса Хопкинса.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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