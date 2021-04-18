Власти Польши считают, что эскалацией Россия пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ

Щерский отметил, что Украина приложила усилия к тому, чтобы на следующем саммите НАТО ей был назначен план членства. Россия же, в свою очередь, пытается “остановить процесс возможного открытия дверей в НАТО для Украины”.

По его словам, подобная ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ, и в связи с этой ситуацией произошла война РФ и Грузии.

Щерский считает, что ситуация может быстро выйти из-под контроля и тогда может вспыхнуть новый российско-украинский конфликт.

Контекст:Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

С января на Донбассе фиксируется обострение ситуации. 1 апреля в Офисе президента отмечали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня более 570 раз. По информации украинской разведки, РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе. Не исключили также попытку продвижения оккупантов вглубь Украины.

Как сообщал 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, на начало марта возле границы Украины РФ развернула две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморского флота общей численностью около 89 тыс. человек. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, отмечал он.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, и ПДЧ “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостной Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

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