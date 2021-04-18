Мнение: Сельпо стоимостью $100 миллионов, ресторанная карьера и банкротство через «Госуслуги»

1. К вопросу о том, почему американский капитализм нездоров, и почему богатство, которое считают по стоимости биржевых активов, очевидно дутое. Когда капитализация вашего сельпо достигает 7,6 миллиардов рублей, что-то явно идёт не так:

https://aftershock.news/?q=node/967673

Представьте – небольшой магазинчик в деревне (это его фото <…>). Совокупные продажи за два года составили $36 тысяч, то есть в среднем $1500 в месяц.

Это выручка, а не прибыль. Из этих поступлений нужно закупать продукты, выдавать зарплаты, оплачивать содержание и ремонт здания.

Управляющий магазином, он же финдиректор, он же просто директор, по совместительству физрук в соседней школе, что характеризует объемы управленческой работы.

Это нормально для сельского магазинчика, тут ничего удивительного нет. У нас много таких ИП.

Удивительно другое. Физрук-​финдиректор-директор решил, что выгоднее будет торговать не товарами в магазине, а акциями самого магазина, ну и вывел его на биржу под названием “Hometown International”. Вполне резонно, с учетом безумия охватившего США на дрожжах печатного станка.

Сколько, вы думаете, составляет теперь капитализация этого магазинчика? $100 миллионов резаной! Вот ссылка, если не верите. Не Тесла, конечно, но второго такого мазутчика по ушам как Маск сложно найти. Тот бы, думаю, смог раздуть капитализацию магазинчика и до десятка ярдов, а то и двух.

Кстати, полгода магазинчик вообще не работал – с 23 марта по 8 сентября из-за ковидлы. Но эта мелочь не помешала его акциям вырасти за период почти в три раза.

Впрочем, у этих хотя бы какое-​то физическое обеспечение есть, пусть и мизерное.

Американский биржевой рынок занимает по капитализации более 55% мирового:

https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country/

Российский биржевой рынок примерно в 50 раз меньше:

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/stock_market_capitalization_dollars/

Однако с учётом того, сколько на американских биржах таких сельпо, это является проблемой скорее для США.

На всякий случай: среди американских компаний, которые торгуются на бирже, есть и нормальные. Вместе с тем количество пузырей на фондовом рынке США сейчас таково, что можно только пожалеть неспециалистов, пытающихся обеспечить своё финансовое будущее за счёт случайно выбранных акций американских фирм.

2. Если вы хотите сделать карьеру, не обязательно идти в программисты – это лишь второй по популярности вариант:

https://lenta.ru/news/2021/04/17/work/

Быстрее достичь руководящих должностей, по мнению россиян, можно в сфере ресторанов и кафе. Такую сферу работу для быстрого карьерного роста назвали в опросе сервиса «Работа.ру», передает РБК.

О том, что достичь руководящей должности проще всего в сфере ресторанов и кафе, заявили 26 процентов опрошенных. При этом лучшими городами для развития такой карьеры назвали Москву (74 процента), Санкт-Петербург (55 процентов), Сочи (23 процента), Новосибирск и Екатеринбург (по 20 процентов).

Сфера IT оказалась лучшей для 24 процентов опрошенных. В качестве города, наиболее подходящего для работы в этой области, большинство россиян назвали Москву (82 процента). Следом идут Санкт-Петербург (66 процентов), Новосибирск (27 процентов), Екатеринбург (24 процента) и Казань (18 процентов).

3. Госуслуги постоянно становятся удобнее и доступнее для граждан. Вскоре, например, можно будет подавать онлайн на банкротство:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/bankroot/

В настоящее время заявление надо подавать по месту жительства или пребывания в МФЦ. Новый способ банкротства «позволит сократить временные издержки и повысить доступность процедуры внесудебного банкротства для граждан». У россиян останется выбор: прийти лично или оформить все через интернет.

Планируется, что законопроект примут в сентябре этого года. Однако не все оценили инициативу положительно. «При проведении всех процедур должно быть личное участие человека. Если упростить все до такой степени, то подавать заявление на банкротство начнут все подряд», — считает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев опасается, что если граждане начнут подавать такие заявления, то у них будет проще изымать за долги имущество, так как сайт аккумулирует всю информацию о россиянах. Эксперты, наоборот, уверены, что серьезных рисков для граждан эта инициатива не несет.

Возможно, всё идёт к тому, что граждан в какой-то момент начнут признавать банкротами автоматически – просто на основе сведений об имуществе, доходах и активах.