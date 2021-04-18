“Ни у кого больше в мире нет!”: Российский эксперт заявил о безоговорочном лидерстве Китая в оптико-электронной разведке

Отечественный специалист в отрасли космического оснащения Игорь Лисов недавно опубликовал в своем микроблоге на Facebook аналитический материал, в котором поделился мыслями по поводу создания Китаем группировки из дюжины военных спутников оптико-электронной разведки. По мнению эксперта, упомянутый факт фактически обозначил превосходство Поднебесной в данной отрасли над всеми странами мира, в том числе – над РФ и США.

Аналитик отдельно остановился на нескольких исключительно технических нюансах упомянутого запуска, после чего выразил свою уверенность в том, что Китай захватил безоговорочное лидерство по спутникам оптико-электронной разведки. Игорь Лисов упомянул, что в количественном выражении ситуация может создать несколько иллюзорное представление. Так, США, считающие себя безусловным гегемоном в вопросах освоения космического пространства, имеют на орбите больше двух тысяч работающих спутников в целом, тогда как КНР обладает “отрядом” гораздо меньшего состава – всего около 350-ти. К слову, Российская Федерация может похвастаться лишь вдвое меньшим по сравнению с Поднебесной арсеналом, насчитывающим всего 140 агрегатов. Однако технические характеристики китайских разработок заставляют делать совершенно противоположные выводы. “Только на солнечно-синхронных орбитах равной высоты 495,2 км (но в разных орбитальных плоскостях) сегодня “пасется” 11 (одиннадцать..!) китайских спутников оптико-электронной разведки. Ну и 12-й чуть ниже, так как корректироваться не может. Ничего подобного нет ни у Штатов, ни у России, ни у Японии, ни у Индии, ни у объединенной Европы – ни у кого больше в мире нет”, – многозначительно резюмировал Лисов.

Российский специалист отметил, что факт создания и управления такой мощной группировкой оптико-электронных спутников показывает значительно увеличившиеся возможности Китая в деле спутникостроения и систем управления космическим оборудованием. Таким образом, по его мнению, Поднебесная, оставив по целому ряду сегментов далеко позади Россию, всерьез вознамерилась лишить Соединенные Штаты Америки верховенства в такой эксклюзивной сфере, как военный космос.

Источник: www.mk.ru