 

“За один проход до 120 самолетов”: Российский специалист рассказал о главном средстве наблюдения за противником

18.04.2021, 20:24, Разное
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Инженер-испытатель Леонард Смиричевский недавно стал гостем программы “Военная приемка”, в эфире которой поделился подробностями работы советской космической станции “Алмаз”. По словам специалиста, размещенное на ней оборудование было на время её существования наиболее прогрессивным в мире.
Как информировал эксперт, упомянутая техника была рассчитана на фиксацию участков Земли на первой космической скорости в 7 км/с. Более того, уже в условиях далекого 1974 года советские космонавты запросто могли отправлять на родину с использованием фототелевизионного канала сделанные снимки, применяя беспроводную связь. При этом в качестве главного средства для обеспечения визуального мониторинга использовался оптический визир. В объективе данного панорамного обзорного устройства на борту “Алмаза” Смиричевский мог видеть находящийся под его наблюдением участок планеты, например, содержащий аэродром потенциального противника. Для того, чтобы наблюдать необходимый объект во временной период 40-60 секунд, инженеру нужно было переносить свой взгляд в визир.

Для остановки “картинки” прибор оснастили специально продуманной схемой зеркала, откидываемого вперед, а затем, синхронно с вращением Земли, назад на 15 градусов. “Получается некий стоп-кадр. Наши космонавты докладывали, что могли сосчитать за один проход до 100-120 самолетов”, – объяснил специалист.

Источник: tvzvezda.ru



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