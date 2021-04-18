Мнение: Медленно и печально

Ко вчерашнему посту: за день мой “рейтинг” в ЖЖ увеличился аж на 40 пунктов… и я переместился с 9 аж на 8 место в ОБЩЕМ рейтинге! ЖЖ рушится буквально на глазах.

Для сравнения: 29 апреля прошлого (!) года, чуть-чуть меньше года назад, я написал пост “Странности рейтинга”, в котором описывал для заинтересованных читателей, как я “врывался в топ10”. Вот буквальная цитата:

“Мой так называемый “социальный капитал” в Живом Журнале перевалил сегодня за 30 тысяч единиц (знать бы еще, что это значит). Но так много точно никогда не было. Одновременно я оказался на 14-м месте в рейтинге блогеров ЖЖ – тоже впервые. Впереди – сам Эль Мюрид, до него – меньше тысячи “очков” (12-е место)”.

Какую сухую инфу мы отсюда получаем? Мы видим, что

1) еще год назад более 30 тыс. “единиц” – это было всего лишь 14-е место в рейтинге

2) год назад у Эль-Мюрида было более 31 тыс. – и это тем не менее было всего лишь 12-е место (еще не “десятка”!)

А теперь мои сегодняшние 29098 – это аж ВОСЬМОЕ место в рейтинге! Катастрофа…

Причем из “топовых блогеров” ЖЖ покинул разве что Тема, он же Артемий Татьянович. Все остальные просто тихо усыхают, и, что самое печальное, “снизу” тоже никто не подпирает.

UPD. Хотя у “рейтинга ЖЖ” есть и еще занятые приколы. Например, сейчас между 8 и 9 местом рейтинга (Сапожник и Эволюция) разница – 19 пунктов. А между 8 и 7 местом – 3129 пунктов! Далее смотрим: между 6 и 5 местом (Мастерок и Немихаил) – аж 8200!! Потом между 4 и 3 местом – меньше тысячи, а между 3 и 2 – опять более 8 тысяч. Все эти “разрывы”, нарушения непрерывности, безусловно, говорят о том, что рейтинги разных участников имеют разную природу.