Мнение: Письмо: “Ей нельзя такое”

Много писем в рубрику было от религиозных девушек.

Вы наверное их помните.

В основном такие девушки пытаются усидеть на двух стульях. Искать себе мужа среди таких же религиозных мужчин они не хотят, видимо из-за небогатого выбора, хватаются за светских мужчин или даже атеистов и пытаются как-нибудь прогнуть их под свои условия, убедить жениться и выполнить брачный обряд ради секса. Все почти сами в ловушку попадают, влюбляются и мечутся между обетами и влечениями. Я всегда пишу таким девушкам, что надо искать верующего мужа и никого не пытаться никуда заманить. Потому что даже если заманить кого-нибудь и удастся, жизни нормальной не получится, если взгляды на веру настолько разные. Мужа будут раздражать и посты, и молитвы, и постоянное стремление жены посоветоваться с духовником.

А вот обратная ситуация. Здесь мужчина познакомился с религиозной девушкой и она ему нравится.

Автор письма спрашивает, что делать.

Мужчины, если вам нравится девушка, которая заявляет о своей религиозности и о невозможности секса до брака, у вас не так много вариантов.

Оставить ее в покое или жениться. Во всяком случае объявить ей о своем желании жениться.

Если вы атеист, оставьте девушку в покое. Даже если вам кажется, что вы влюблены.

Если вы умеренно верующий или сочувствующий ее религии человек, все зависит от того, насколько сильно она вам нравится.

Если сомневаетесь в силе своих чувств, ничего не делайте.

Если вы любите ее, предложите ей брак, но осознавайте, что такое – религиозная жена, все ограничения и условия осознавайте. Вы должны уважать ее веру, иначе отношения станут плохими, а в это время уже может появиться ребенок.

Не ищите способа склонить ее к сексу, обходя тему брака.

Исключение только одно – если девушка, заявляя на словах о своем целомудрии, сама тянет вас в постель или откровенно провоцирует. Такие девушки тоже бывают. В этом случае можете сыграть в ее игру, которая называется “страсть ослепляет меня и заставляет перешагнуть принципы”. Как играть в такую игру, кто опишет?

И письмо разбирайте сами. Опишите, что тут происходит.

heihafle

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Предыдущее письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1325013.html

Огромное спасибо за разбор. Я написал той девушке. Она к тому моменту потеряла ко мне интерес.

Хочу попросить у Вас разбора ещё одной ситуации, кажется я не вижу в ней границ.

Полгода назад мне поставили лайк с анонимного профиля. Там была моя шутка , и я почему-то решил что возможно лайкер -девушка. Почему-то даже размечтался что моя ровесница. Я написал туда в личку, и мне ответили. Оказалась девушка, примерно моего возраста (ей 20 лет ), и она живёт в моей стране, только в другом городе.

Она мне очень понравилась , и я сказал ей сразу, что она мне очень симпатична. Она сказала что это взаимно, но есть одно «но» – она религиозная, из религиозной семьи, и к сожалению это может стать препятствием к нашим отношениям. Что секса до свадьбы не будет. Я не придал этому значения, возможно это было глупо, но я хотел переписываться и флиртовать, поэтому сказал что это не помеха.

Мы стали переписываться и девушка через пару дней сказала, что такого понимания у неё никогда не было. Я ей сказал что со своей стороны чувствую то же самое.

С самого начала я ей говорил, что однажды буду в её городе. И хочу увидеться.

Через полгода переписок я приехал к ней и мы встретились.

Мы гуляли, у нас были поцелуи и объятия. Один раз мы даже выпили и после этого я провожая её домой начал раздевать прямо на улице, у дома, но она просила перестать, т.к. ей нельзя такое. В общем мы перестали, когда она уже заходила домой.

В один из дней я встречал её после какого-то собрания в храме – она встречалась со своим духовником, было какое-то церковное мероприятие. Мы хорошо гуляли, ходили в кафе. Недолго правда я там был, хотелось бы подольше, но нужно было вернутся. Я помимо учёбы сейчас ещё нашёл подработку и надолго зависнуть на другом конце страны не мог.

Когда я вернулся, она со мной рассталась:

Н: Я расстроена после нашей встречи. У меня поменялось представление наших отношений. Мне казалось, у нас душевное родство, а в жизни я этого почти не почувствовала. Рядом с тобой я чувствовала себя какой-то коровой 🙁 Я пыталась найти этому объяснение, но в то же время я понимаю, что это все слишком сложно, чтобы продолжать. Прости меня за все, в первую очередь, за обманутые надежды. Мне очень жаль.

Я: Спасибо за классные дни ❤️

Н: И тебе спасибо за всё.

Я подумал что это всё. Но она прислала на следующий день ещё одно прощание :

Н: Не знаю, что я там написала. В общем я очень испугалась, что у нас все не по-настоящему. А в такой формулировке не хотела писать, чтобы ты не стал меня переубеждать. Я действительно это почувствовала (может, и ты тоже, не знаю), и было бы нам проще встречаться, может, это чувство и ушло бы. Но на карту слишком многое поставлено. Я ещё долго буду по тебе скучать.

Я: Ну ладно. Раз мы уже так заговорили, думаю, я могу быть честен . Тебе и правда очень идёт чёлка

Н: ну зачем ты так)

Я: как

Н: ладно. Спасибо. Буду носить

Я: ❤️

После этого я думал, что мы уж точно не будем больше общаться. Но через неделю она снова написала:

Н: Скажи, что мне перестанет тебя не хватать

Я: Что такое?

Н: Да ничего. Ты подумал, что-то случилось?

Я: Ну вообще что-то случилось . Только уже некоторое время прошло

Н: Да нет) ничего не случалось)

Я: Ааа… Мы не виделись, да? Мне померещилось

Н: Ты про что спросил?

Я: Не знаю

Н: Ахах)

Этот диалог был намного больше, почти час мы обсуждали всякое, как у кого дела и прочее. И на следующий день стали общаться как ни в чём не бывало. Н. снова пишет, что скучает, целует любит и т.д. Возможно приедет в мой город скоро.

Н: 💻 На одной из фресок храма монастыря в N. области изобразили ад для интернет-зависимых: «Пьянство, блуд, чревоугодие и интернет-зависимость». Как раз вчера себе в тиктоке ограничение временнОе поставила…

Я: У меня комбо (( + похоть

Н: ((( У меня тоже. Почти

Я: Знаешь

У меня в городе самое старое здание

Храм 18 века

И оно недалеко от моего дома

Я там в детстве любил гулять

Когда приедешь

Я тебя туда отведу

Н: Ого. Хорошо… Ничего себе. 18 века

Я: Только есть одно но((

Н: Какое?

Я: Туда могут не пустить. Фрески не увидишь

Н: Ничего страшного. Снаружи посмотрим

Когда она меня бросила, я постарался ответить в границах, не знаю насколько мне удалось. А что делать сейчас – не понимаю. Стараюсь не думать о сексе, просто переписываюсь и всё

Спасибо