У российского посольства в Праге произошли беспорядки

Стычка между участниками антироссийской акции и их противниками произошла у здания российского посольства в Праге, сообщило «Чешское телевидение».

У стен посольства прошла акция представителей гражданской инициативы «Миллион моментов для демократии», которые выкрикивали антироссийские лозунги. Участники акции поддержали решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Позже к посольству подошла группа человек, которые решение Праги не одобрили. Между собравшимися началась драка. В результате был задержан один человек.

В ночь на воскресенье хулиганы облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ в Чехии, их задержали сотрудники полиции.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.