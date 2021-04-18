 

Главу минюста Украины заподозрили в рейдерстве

18.04.2021, 20:08, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием.

По данным агентства «Украинские новости», 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», – уточнило агентство.

Отмечается, что НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Однако истец подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению «Новой топливной компании».

23 марта НАБУ начало досудебное расследование.

Малюська был назначен на пост главы Минюста в августе 2019 года. В декабре того же года министр заявил, что у него низкая зарплата, и он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.



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