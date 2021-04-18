Мнение: Как Лукашенко хотели убить и в погреб посадить ….

Александр Лукашенко рассказал народонаселению о заговоре.

Оказывается, «заговор» против Лукашенко имел четкий сценарий. 9 мая (или позже — версии КГБ и ФСБ немного различаются) Лукашенко должны были убить, а затем посадить в погреб в Гомельской области вместе с сыновьями (или сначала посадить в погреб, а потом устроить расстрел, как в Ипатьевском доме, — в этом вопросе тоже пока точности нет).

Но белорусские спецслужбы смогли вовремя раскрыть преступление, свозить Лукашенко на экскурсию в погреб, связаться с российскими коллегами, арестовать заговорщиков и выяснить, что заговор этот организовали ЦРУ и ФБР. После этого Путин поговорил об этом по телефону с Байденом и пристыдил его, но Байден в ответ лишь «булькал». Путин с ним как с человеком, а он булькает…

…Даже председатель КГБ Иван Тертель, всерьез рассказывающий на экране о том, что «участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», выглядит так, будто с трудом сдерживает смех. Кажется, если сейчас оператор, стоящий за камерой, покажет ему палец — Тертель «расколется» и захохочет до слез. Возможно, произнося этот текст, он представлял себе Лукашенко в погребе в Гомельской области — с соленьями, квашеной капустой и наливочкой, без которых ни один погреб не обходится» (отсюда).

На кого рассчитана байка про заговор, погреб, ЦРУ и ФБР, «бульканье» Байдена? Ответ на вопрос подсказал живущий в Минске известный в ЖЖ исследователь СССР и сохранившихся в Беларуси советских традиций. Как раз вчера в ТОПе ЖЖ оказалось его исследование о привычках народонаселения Беларуси. Исследование, к слову, старое, текст этот выкладывался еще в прошлом году, но ТОП – вполне свежий, вчерашний.

Так вот, у граждан Беларуси, оказывается, на кухнях до сих пор старая посуда и крышки с винной пробкой.

Почитатели Лукашенко, оказывается, до сих пор хранят лук в старых колготках.

А еще они едят «Доширак» и «Роллтон», и коллекционируют сигаретные пачки и алюминиевые банки.

Белорусы, оказывается, любят вкалывать на дачах.

Ну и, пожалуй, самое главное, что заметил известный в ЖЖ исследователь о своих земляках: поклонники Александра Лукашенко любят смотреть телевизор.

Вот на этих самых любителей телевизора, видимо, и рассчитана байка Александра Лукашенко о заговорщиках, которые хотели его убить, а потом запереть в погребе….

Фотографии отсюда

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