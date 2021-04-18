 

Мнение: О мегасливе Альфа-самца банка

18.04.2021, 19:54, Разное
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Этот эпичный фейл и одновременно факап – просто эталонная иллюстрация к современному российскому «креативному менеджменту» в лице особо одарённых его представителей. Хотя в основном их одарённость заключается в умении втридорога продать себя. Полезный навык в рыночной экономике, но лишь тогда, когда не является единственным.

И если такое происходит в частном секторе, то чего же можно требовать от государства.

Примерно месяц назад один «красный банк» с большой помпой нанял на работу в должности директора по связям с молодёжью известного рэпера с не менее известной репутацией. Весьма скандальной. А в минувшую субботу, 17 апреля, когда ТАСС сообщил, что в отношении музыканта возбуждено уголовное дело о пропаганде наркотиков, банк немедленно заявил, что тот не является его сотрудником. И никогда не был. «Новость о том, что он наш сотрудник — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», – говорится в официальном заявлении пресс-службы

Итак, что получается. Один весьма креативный директор хайпа ради пригласил в банк именно на работу с молодёжью столь же хайпового персонажа, возможно, из чувства землячества. Или ещё для каких целей, помимо рекламных. Поскольку репутация у персонажа ниже плинтуса, а склонность его к эпатажу любой ценой секретом не является, банк принял на себя немалый репутационный риск. Который в итоге реализовался.

И как только это случилось, моментально началось «я не я и лошадь не моя». Отрицалово столь же беспринципное, сколь и глупое. А креативный директор молча слился. Потому что трубить налево и направо о своих мнимых успехах – это одно, а вот отвечать за провалы – совсем другое. Это вам не рекламные бюджеты пилить щёки надувать.

Банк, в общем, дважды оказался в дурацком положении. Сам себя высек, образно говоря. Сомнительно, что неуклюжая попытка отбрехаться вернёт старых или привлечёт новых клиентов.

И ведь рано или поздно именно такие вот креативные менеджеры – других, по сути и нет, – примут бразды правления огромной и противоречивой 146-миллионной страной. Боже, что тогда будет с Россией?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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