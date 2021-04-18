Мнение: Эта музыка будет вечной

Из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса ВОЗ оценивает ситуацию с пандемией как тревожную. Об этом, как передает ТАСС, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели. <…> Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — сообщила она.

Очередное напоминание о себе. ВОЗ, получив в ходе нынешних событий существенную политическую субъектность, категорически не желает её отдавать. А для этого нужно всего лишь, чтобы угрозы, которые и подарили политиканам от медицины политические возможности, длились как можно дольше. В идеале — всегда. Не зря один из представителей политики от медицины российский врач-политик Онищенко уже заявил, что маски должны стать элементом культуры и остаться с нами навсегда.

Чрезвычайные структуры прямо заинтересованы в чрезвычайных положениях, чтобы оставаться на плаву. Примерно так же и в других областях: российские центры по борьбе с экстремизмом пересажали всех, кого могли, теперь они сами себе создают работу, находя все новые проявления экстремизма. А если не находят — то создают их на пустом месте. Ничего другого они делать не умеют, не могут и не хотят. А потому эта музыка будет вечной.

В этом смысле ВОЗ теперь нас не отпустит: пандемия никогда не закончится, она лишь будет приобретать новые формы, виды и угрозы. Всё как обычно. Международный терроризм ушел из повестки, но все созданные для борьбы с ним структуры прекрасно себя чувствуют и уходить никуда не собираются. Равно как и все созданные системы ограничений и контроля. И это все при том, что международный терроризм изначально был фантомом, буквально выдуманным на коленке. Нелепо полагать, что спроектированная и крайне удачно проведенная операция «Пандемия» сойдет на нет. Все созданные в ходе неё структуры и меры останутся, причем даже неважно — была ли на самом деле эта пандемия или нет. Важно то, что создана система террора, которую можно использовать по любому иному поводу.

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