«Бизнес в заложниках у Минфина»

Разрыв налогового соглашения Москвы и Амстердама может ударить по «Яндексу» и другим крупным игрокам из России.

Правительство РФ 12 апреля одобрило разрыв налогового соглашения с Нидерландами, действующего с конца 1996 года. Оно позволяет российским компаниям, зарегистрированным в Нидерландах, избежать двойного налогообложения. Москва предложила увеличить ставку налога на дивиденды до 15%.

Нидерланды стали первой страной, законопроект о денонсации (отказе от) налогового соглашения с которой внесли в Госдуму. Замглавы Минфина Алексей Сазанов сегодня заявил, что Москва получает предложения Нидерландов по соглашению, но принять их не может, так как условия должны быть для всех одинаковыми. Остальные страны —„

Мальта, Кипр и Люксембург — на условия Москвы давно согласились.

Если соглашение действительно будет разорвано, двойному налогообложению могут подвергнуться крупные российские компании, зарегистрированные в Нидерландах. Среди них, например, — «Яндекс» и X5 Retail Group (управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров согласен с тем, что разрыв соглашения приведет именно к двойному налогооблажению. «Коэффициент два действительно может фигурировать, но нужно оценивать налоговую базу, которую реально будет иметь компания с учетом исключения действующего механизма», — объясняет Захаров.

При этом не исключено, что в итоге налоговое соглашение между Россией и Нидерландами денонсировано не будет, указывает партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Одно дело — законопроект внесен, другое — его нужно принять. Если посмотреть на карточку проекта, то только отзывы собираются до 10 мая — это уже под занавес весенней сессии. Очень много факторов, которые на 100% не гарантируют, что это страшилка, потому что можно 12 мая в трех чтениях проштамповать при желании». При этом он напоминает, что российские власти грозились денонсировать соглашение и с Кипром, но в итоге договорились с этой страной.

В статье 31 соглашения с Нидерландами говорится, что его можно денонсировать путем передачи уведомления за шесть месяцев до окончания календарного года. Следовательно, чтобы соглашение перестало действовать с 2022 года, документ нужно направить до 1 июля. «Соответственно, само уведомление еще никому не направляли, поэтому в этом смысле есть время для переговоров», — говорит Костальгин, напоминая, что Люксембург не подписывал новые условия соглашения до конца прошлого года, но сделал это в 2021-м, выиграв время.

При отказе от соглашения есть вариант «переезда» компаний из Нидерландов, говорят эксперты. Однако с этим могут возникнуть сложности. «В Нидерландах, в отличие, например, от Кипра, существует так называемый налог на экспроприацию. Это значит, что

„

если нидерландская компания захочет по налоговым мотивам переезжать в другую юрисдикцию, то она будет обязана уплатить все налоговые обязательства, как если бы активы в Нидерландах были реализованы, —

объясняет Александр Захаров. — Компания должна будет действительно обосновать экономическую цель и бизнес-основания, чтобы показать, что она не преследовала исключительно налоговые последствия. Я не считаю, что данный сценарий подходил бы большинству, но не исключаю, что такие возможности будут».

По словам Костальгина, власти хотят сделать некую мобилизационную экономику. В пояснительной записке к законопроекту о разрыве налогового соглашения указывается, что ежегодно в Нидерланды уходят сотни млрд долларов, но при этом скромно умалчивается, сколько реинвестируется и возвращается обратно в РФ. «Если условная компания А, российский холдинг, предположим, каждый год 20 млрд туда выкачивает, чтобы что? Чтобы они там копились? Нет. Их реинвестируют», — объясняет Костальгин.

Он указывает, что переход в другую юрисдикцию у крупных корпораций может занять очень длительное время. «За полгода переехать точно нельзя. Это может сделать какая-то небольшая компания, но мы же говорим про крупнейших налогоплательщиков. Нельзя так — щелкнуть пальцем, и переехали. В этом плане бизнес в каком-то смысле в заложниках у Минфина», — говорит эксперт.

Мария Ефимова

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