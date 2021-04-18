 

Мнение: Россия покинет МКС в 2025-м году

18.04.2021, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Россия к 2025 году выйдет из проекта Международной Космической Станции. Решение уже официально принято. Официальная причина – далее содержать устаревающую станцию станет слишком дорого.
2. С 2025 года Россия будет заниматься созданием собственной орбительной космической станции. То есть тем, чем с 2022-го года будет заниматься Китай, который будет самостоятельно собирать орбитальную станцию "Небесный дворец".
3. Вчера сообщили, что РФ поставила последние двигатели РД-180 по контракту в США. Далее поставок уже не будет. Еще один договор времен "мир, дружба, жвачка" уходит в прошлое.
4. В общем, с иллюзорной идеей международного сотрудничества с США в космосе тоже заканчивают, как и во многих других сферах, ситуация в космосе возвращается к тому, что было в годы предыдущей Холодной войны, с поправкой на меньшие возможности РФ в космической гонке.


Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом Кэтлин Рубин совершает посадку. Казахстан, 17 апреля 2021 года.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / От агентов слышу!

18.01 / Лавров исключил присоединение Нагорного Карабаха к России

12.08 / Мнение: Подкрался к ней сзади и напал

13.10 / В России могут подорожать жизненно важные препараты

29.09 / Мнение: Курсы древнеегипетского языка

02.03 / Ученые нашли на фреске этрусков скрытое изображение подземного мира

02.02 / Ученые нашли у коронавируса слабые места

10.08 / Ученые доказали сожжение Иерусалима Вавилоном при помощи магнитного поля

30.09 / Названа безопасная для здоровья дневная доза чая

22.09 / Партизан-фест в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика