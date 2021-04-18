 

“Нечеловеческая жестокость”. Врачи сообщили, что их не пустили к Навальному в колонию

18.04.2021, 19:40, Новости дня
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“Весь мир просил допустить лечащих врачей к Алексею Навальному. В составе докторов реаниматолога Алексея Эрлиха, терапевта Ярослава Ашихмина, нейрохирурга Всеволода Шурхая приняли решение приехать сегодня к колонии. Два часа мы простояли и умоляли нас пустить. Но нет. Не пустили”, – говорится в сообщении.

Позже медики отметили, что отказ врачам в доступе к “умирающему Навальному” – это “нечеловеческая жестокость”.

Нас, врачей, не пустили к умирающему Алексею Навальному. Это нечеловеческая жестокость. pic.twitter.com/3j1KwEhzhp

— Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 18, 2021

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
В конце февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области, в городе Покров. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.
Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.
31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.
5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом.
12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.
13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний в РФ по Владимирской области сообщило, что считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. Туберкулез и коронавирусную инфекцию у оппозиционера якобы не обнаружили. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.
Навальный 16 апреля сообщил, что в колонии ему угрожают смирительной рубашкой и принудительным кормлением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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