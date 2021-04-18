 

Макрон: Мы никогда не примем новых военных операций на украинской земле

18.04.2021, 19:40, Новости дня
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По словам Макрона, ситуация со стягиванием РФ войск к границам Украины “неприемлема”, уровень напряженности “абсолютно контрпродуктивен”.

По мнению президента Франции, чтобы быть эффективными в Украине, странам Запада нужно “ускорить дипломатическую повестку дня”, позиция США, Европы и других стран должна быть предельно четкой по отношению к России.

Макрон заявил, что Запад “никогда не примет новых военных операций на украинской земле”.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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