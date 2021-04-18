 

Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года и создать собственную орбитальную станцию

18.04.2021, 19:40, Новости дня
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Кроме того, как отмечает издание, на закрытом совещании у президента РФ Владимира Путина, которое прошло 12 апреля, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию.

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин подчеркнул, что для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которая разрабатывается в России с 2010 года.

Вместе с тем в пресс-службе “Роскосмоса” журналистам сообщили, что решение о продлении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года. Решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, подчеркнули в “Роскосмосе”.

Контекст:Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.
В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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