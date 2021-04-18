Чехия может отказать РФ в тендере на строительство АЭС из-за взрывов складов боеприпасов

Комментируя информацию о причастности РФ ко взрывам министр отметил, что “эти события могут повлиять на “Дукованы”. Новости он назвал очень серьезными, так как “любой подобный акт, если он будет подтвержден, несомненно, должен иметь свои последствия”.

Как отмечает издание, оппозиция, которая неоднократно предупреждала о влиянии России, выступает против участия этой страны в создании ядерных блоков, ссылаясь на все более очевидные риски для безопасности Чехии.

В ближайшие дни Чехия должна разослать опросник по вопросам безопасности тем, кто заинтересован в строительстве АЭС, отмечает телеканал Ceska Televize. Однако в свете последних событий Гавличек отметил, что не знает, что написать в анкете для РФ и не представляет, чтобы сейчас Росатом могли включить в оценку безопасности.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

17 апреля власти Чехии объявили, что к осеннему взрыву на складе во Врбетице могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Также 17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов.

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