Турчинов связал украинские санкции против Медведчука с рейтингом Зеленского

Журналистка отметила, что Зеленский сделал с Медведчуком то, чего не сделал пятый президент Петр Порошенко (при нем Турчинов был секретарем СНБО), и попросила это прокомментировать.

“Это было сделано только через два года, кстати, на основании уголовного дела, которое было открыто СБУ как раз в конце 2018 года при Порошенко. Через два года, когда [Зеленский] увидел, что рейтинг рушится и ему надо что-то делать”, – ответил Турчинов.

Позже он второй раз повторил свою мысль.

“Когда пятая колонна, чувствуя, что власть Порошенко может завершиться, начала себя нагло вести, тогда было открыто уголовное дело, в том числе относительно государственной измены. Непосредственно она касалась господина Медведчука. Но два года это дело не рассматривалось вообще. Только когда рейтинг начал сыпаться прямо на глазах у Зеленского, он вспомнил об этом вопросе”, – подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что дело Медведчука “до сих пор не реализовано”.

“Вместо обвинений и суда, вместо того, чтобы конфисковать по приговору в том числе имущество, они играют в эти санкции, которые должны использоваться, когда субъект находится вне правового поля страны. А когда люди находятся в правовом поле, то, пожалуйста, у вас есть ГПУ, СБУ, ГБР (Офис генпрокурора, Служба безопасности, Госбюро расследований. – “ГОРДОН”). Обвинения, расследования, приговор суда”, – объяснил Турчинов.

Контекст:В феврале СНБО ввел санкции против Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний. Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

В апреле генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что следствие работает над рядом уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Медведчука, но проектов подозрений по ним пока нет. По ее словам, следствие активно работает, в частности, по сети автозаправок, которую связывают с Медведчуком, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов.

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