Мнение: Первое впечатление о медицине в России, лечение в Испании и удвоение дефицита мигрантов

1. Медицина в России сильно отличается от медицины в странах, в которых в здравоохранение не вливали достаточно ресурсов. Россиянка, переехавшая в Россию по программе переселения соотечественников, рассказывает о своих впечатлениях от жизни в посёлке Сузун Новосибирской области. Конечно, я понимаю, Москва и Сузун — это не Россия. Но тем не менее:

https://zen.yandex.ru/media/id/600a93756f1fa165c1d09105/pervoe-znakomstvo-s-rossiiskim-zdravoohraneniem-moe-posescenie-raionnoi-polikliniki-606dbc27a057e8171d4fc6d4

Поликлинику я нашла сразу. Вошла в фойе – и поразилась. Поразилась контрасту того, с чем мне приходилось иметь дело в Узбекистане, и тем, что предстало передо мной сейчас. Там, внутри, прямо напротив входа, висит большой экран, на котором транслируют красивые ролики и объявления-напоминалки, а под ним – список врачей, номера кабинетов и график работы <…>. Рядом какой-то аппарат, похожий на те, которые выдают номерки. Чуть дальше – еще один похожий; в Узе я таких не видела. Стоит кулер – тоже большая невидаль. Чисто и просторно.

Направо – регистратура, три окошечка, очереди нет. Я подошла к окошечку и изложила причину своего визита.

Милая женщина глянула мой полис, паспорт, поклацала клавиатурой компьютера. Затем сообщила, что для того, чтобы завести карту, нужно пройти флюорографию, но на нее я уже опоздала. Мне предложили прийти завтра. А без карточки мне не могли дать направление к врачу.

Я вышла. И тут вспомнила, что читала на местном форуме о зубном враче, которого все хвалят. Решила, что не помешает хотя бы с ним познакомиться. Вернулась, спросила, где этот врач принимает (назвала его фамилию). Мне сказали, что в здании детской поликлиники. Я пошла туда – мимо больницы и роддома.

Детская поликлиника тоже произвела хорошее впечатление. Светлое, чистое фойе. Красочные картинки на стенах. <…>

Тут настала моя очередь хлопать глазами. Удаление зуба – бесплатно?! Да еще совершенно безболезненно и быстро? В это было трудно поверить. Там, откуда я приехала, ПРОСТО НЕТ ТАКОЙ БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГИ. Удаление даже в государственной клинике стоит от 300 рублей. И вообще ВСЕ услуги платные.

И вот сегодня я наконец “прикрепилась”. Флюорографию прошла быстро, очереди не было. Кстати, обнаружила, что тут, в поликлинике, есть ГАРДЕРОБНАЯ! Обнаружила, когда меня туда отправили перед флюорографией. С таким сервисом мне в Узбекистане приходилось сталкиваться лишь в театре. А тут гардеробные везде, где они необходимы. Во я дикарка… Помнится, однажды и на концерт в ДК в верхней одежде зашла по привычке и не понимала, чего все так на меня смотрят… В Узе ведь как: заходишь в зал, одежду вешаешь на кресло – и все дела. А тут – культура, понятное дело… Понемногу отучаюсь от дикарских привычек.

Ну и, значит, зашла я во флюорографический кабинет. И снова испытала шок. Уж такого я в районной поликлинике не ожидала, наслушавшись отзывов об упадке медицины и развале здравоохранения в России. Там стоял ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗНЫЙ аппарат российского производства

На экране врач видел во всех деталях легкие человека. Я зашла в аппарат, вышла, оделась, посидела в коридоре, а ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ МИНУТ мне уже выдали результат, который я предъявила в регистратуре и смогла завести карту и записаться на прием к зубному.

А знаете, как в Узе проходят флюорографию в поликлинике нашего городка? Приходишь, тебе обычно говорят, что нет пленки. Предлагают прийти через три-пять дней. Впрочем, за деньги вопрос можно решить сразу. Аппарат допотопный. Результаты через неделю (за деньги побыстрее). Всегда дикие очереди. Иногда простоишь часа два – и окажется, что “закончилась пленка” или результат еще не готов.

Кстати, пока я одевалась в кабинете, то могла видеть в окно новенький, только что построенный, четырехэтажный реанимационный корпус нашей больницы (кстати, читала, что на него было выделено 800 млн. рублей).

Словом, у меня остались самые приятные впечатления. Как-то сразу становится понятно, что здесь действительно заботятся о людях. Ни очередей, ни суеты, ни раздражения. Я словно на праздник сходила! Врачи и прочий персонал очень доброжелательные: всегда ответят на вопросы, подскажут, вежливые, улыбчивые – прямо настроение поднимается при общении с ними. То, что я видела раньше в Узе и то, что вижу в России – это просто небо и земля.

2. Занятная история дизайнера, переехавшего в Испанию, но уже через два года решившего вернуться в Россию:

https://habr.com/ru/company/gms/blog/521796/

Европейская жизнь переселенцу поначалу понравилась. Однако через какое-то время работа стала скучной, доходы внезапно сократились из-за выросших налогов, а жена не могла никуда устроиться до получения вида на жительство (который надо было ждать 5 лет). Цены на питание в Мадриде оказались такими же как в Москве, а аренда жилья была намного дороже. В итоге дизайнер переехал обратно в Россию на более интересную работу с такой же размеру зарплатой.

Процитирую фрагменты, касающиеся климата и испанской медицины:

В целом, жизнь в испанской столице мне нравилась, но было несколько напрягающих моментов, помимо испанского языка. Во-первых, это жара. В начале июня она приходит и до конца сентября 33 градуса это минимальная температура днем, причем легко бывает и 37С. И за это время набирается еще в общей сложности дней тридцать, когда температура переваливает за 40С.

Вторая проблема – как ни странно холод. Зимой это очень прохладный город. Неподалеку расположены горы, и как только уходит солнце, с них приходит прохлада. И если зимой днем еще может быть комфортная температура 8-10 градусов, то ночью поднимается ветер, и температура в +2С ощущается как все -10С. Такая погода накладывает отпечаток и на стоимость коммунальных услуг… <…>

…в первый раз я оказался в больнице с такой неприятной проблемой как вросший ноготь на ноге. Прождал я в очереди 3,5 часа, потом пытался объяснить доктору, не понимающему английский, свою проблему. После десяти минут общения через Гугл-переводчик врач собрал консилиум. Среди коллег них был один, говорящий на спенглише. В итоге, после 10 минут совещаний, они мне дали 2 тюбика йода и один тюбик перекиси водорода, и сказали мазать несколько дней.

На третий день выполнения их рекомендаций я понял, что занимаюсь полным бредом, взял полотенце потолще, вставил его в рот, чтобы сильно не орать (слышимость в испанских новостройках такая, что слышно все, что творится у соседей, которые живут выше или ниже на 2-3 этажа), и через дикую боль самостоятельно удалил себе вросшую часть ногтя. Через 3 дня все прошло и больше проблема не возвращалась. <…>

И еще один случай. Про лечение зубов. У меня сильно разболелся зуб, поэтому я сразу полез в Гугл карты искать стоматологию с нормальным рейтингом. Нашел недалеко от дома, плюс она позиционировалась как демократичная по ценам. Когда я пришел, стоматолог меня осмотрела, сказала, что все займет 3-4 процедуры и все лечение встанет почти в 700 евро. Я уже потом узнавал, и понял, что в эту же цену мне встал бы перелет Аэрофлотом до России и обратно, и полное лечение в хорошей стоматологической клинике Москвы за пару визитов. Естественно я согласился на испанские условия, зуб вылечил. Но вот буквально недавно ходил на плановое обследование по ДМС в Москве, мне сделали рентген, и сказали, что именно у этого зуба образовалась киста. Лечению почти не поддается, нужно вырывать, полгода ходить без зуба и ставить имплант.

Я для себя сделал вывод, что починкой организма лучше заниматься в Москве, выйдет не дороже и со вполне сравнимым (а то и лучше) качеством. А еще я заметил, что даже обычная простуда в Испании почему-то всегда протекает тяжелее.

3. В России, кстати, не хватает примерно 1,2 миллиона трудовых мигрантов для работы на стройках:

https://iz.ru/1150910/mariia-nemtceva/obratnaia-otsylka-pochemu-rossii-ne-khvataet-trudovykh-migrantov

Одновременно наше МВД требует, чтобы в течение 2 месяцев страну покинуло примерно такое же количество нелегальных мигрантов из стран СНГ (около 1,1 миллиона), иначе их придётся выдворять и закрывать границы:

https://ria.ru/20210416/mvd-1728583157.html

Едва ли нелегалы все разом послушаются и уедут, – но, так или иначе, дефицит гастарбайтеров, вероятно, продолжит усиливаться.

Въезду в Россию препятствуют не только карантинные ограничения, но и жёсткие миграционные правила, введённые в последние 10 лет. Пока что никто не собирается их отменять.

Впрочем, работающим гражданам России и ранее въехавшим легальным мигрантам такая ситуация скорее выгодна, поскольку размеры их заработка растут на фоне конкуренции за рабочие руки.