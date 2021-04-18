Назван список противопоказаний для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

Эксперты рассказали об особенностях вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона». Специалисты назвали противопоказания для прививки, соблюдение которых обязательно для сохранения здоровья.

С началом пандемии коронавируса все государства пытаются вакцинировать свое население препаратами собственного производства либо закупленными за границей. Российские исследователи микробиологи создали сразу три подобных средства для профилактики Covid-19. Одним из них стало «ЭпиВакКорона» от предприятия «вектор», его выпуск начат полгода назад. С апреля вакцинацию развернули по всей территории Российской Федерации, распространив профилактические медикаменты в регионы. При этом прививки векторовским препаратом имеют свои особенности, соблюдать которые необходимо в обязательном порядке.

Как и «Спутник V», «ЭпиВакКороноу» нужно колоть тоже дважды с 14-28-дневным перерывом. Внутримышечные инъекции нельзя делать несовершеннолетним, а также целому ряду пациентов, если при их обследовании выявлены противопоказания. В первую очередь, откажут в вакцинации лицам с повышенной чувствительностью к содержащимся в препарате ингредиентам. Запрещено делать прививку лицам с первичным иммунодефицитом. Если при исследовании анамнеза медики обнаруживают тяжелые формы аллергических реакций, тоже желательно не колоть данное средство.

Кроме того, специалисты называют среди противопоказаний онкологические опухоли, а также осложнения, зафиксированные после укола первой дозы. Отправят из прививочных пунктов домой и беременных, либо кормящих грудью женщин. Еще одной причиной для отказа в вакцинировании «ЭпиВакКороной» являются обострения хронических либо острых форм разнообразных заболеваний. Нельзя прививать и граждан, пришедших с повышенной температурой или при осложнениях респираторной вирусной инфекции. Также попадают в перечень запретов пациенты с острыми инфекционными расстройствами желудка и кишечника.

Источник: ngs.ru