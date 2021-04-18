 

Назван список противопоказаний для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

18.04.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты рассказали об особенностях вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона». Специалисты назвали противопоказания для прививки, соблюдение которых обязательно для сохранения здоровья.
С началом пандемии коронавируса все государства пытаются вакцинировать свое население препаратами собственного производства либо закупленными за границей. Российские исследователи микробиологи создали сразу три подобных средства для профилактики Covid-19. Одним из них стало «ЭпиВакКорона» от предприятия «вектор», его выпуск начат полгода назад. С апреля вакцинацию развернули по всей территории Российской Федерации, распространив профилактические медикаменты в регионы. При этом прививки векторовским препаратом имеют свои особенности, соблюдать которые необходимо в обязательном порядке.

Как и «Спутник V», «ЭпиВакКороноу» нужно колоть тоже дважды с 14-28-дневным перерывом. Внутримышечные инъекции нельзя делать несовершеннолетним, а также целому ряду пациентов, если при их обследовании выявлены противопоказания. В первую очередь, откажут в вакцинации лицам с повышенной чувствительностью к содержащимся в препарате ингредиентам. Запрещено делать прививку лицам с первичным иммунодефицитом. Если при исследовании анамнеза медики обнаруживают тяжелые формы аллергических реакций, тоже желательно не колоть данное средство.

Кроме того, специалисты называют среди противопоказаний онкологические опухоли, а также осложнения, зафиксированные после укола первой дозы. Отправят из прививочных пунктов домой и беременных, либо кормящих грудью женщин. Еще одной причиной для отказа в вакцинировании «ЭпиВакКороной» являются обострения хронических либо острых форм разнообразных заболеваний. Нельзя прививать и граждан, пришедших с повышенной температурой или при осложнениях респираторной вирусной инфекции. Также попадают в перечень запретов пациенты с острыми инфекционными расстройствами желудка и кишечника.

Источник: ngs.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

02.11 / Лукашенко сообщил о готовности принять на службу в ОМОН доцента Соколова

07.09 / Разработчик российской вакцины назвал сроки победы над COVID-19

17.02 / Военный эксперт считает неэффективным одно из направлений модернизации ВВС Украины

15.12 / Жуткий случай, когда НЛО похитил и изувечил сержанта ВВС США

29.12 / Грузия: “Разлука, которая не пройдет бесследно”

12.07 / Мнение: Письмо: «Желание разобраться и применить»

27.06 / Мнение: Чрезмерный снос памятников в США, продолжение коронакризиса и низкое падение производства в России

29.08 / Мнение: Нацистские планы уничтожения

12.03 / Шевдские СМИ раскритиковали главу МВД из-за конфуза на встрече с Колокольцевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика