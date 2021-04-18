 

Офтальмологи рассказали, как не ослепнуть из-за COVID-19

18.04.2021, 19:30, Разное
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Коронавирусная пандемия неблагополучно отразилась на зрении миллионов людей во всём мире. Российские офтальмологи рассказали, как не ослепнуть из-за COVID-19.
В рамках масштабного исследования, проведенного в восьми европейских странах, включая Россию, было выявлено, что люди с офтальмологическими проблемами находятся в зоне риска из-за коронавируса. Зрение инфицированных SARS-COV-2 может не только ухудшиться, но и даже вероятна угроза его полной потери. Связано это с тем, что не все пациенты в связи с ограничительными мерами могут прийти на плановый осмотр окулиста.

Российский офтальмолог Регина Полева отметила, что одно из самых опасных для зрения заболеваний – это глаукома, причина возникновения которой до сих пор находится под большим вопросом у науки. Многочисленные исследования подтверждают, что эта болезнь возникает из-за нарушения кровотока и спазма сосудов на различных уровнях, и требует внимания не только офтальмологов, но и неврологов, кардиологов и других специалистов.

Однако, несмотря на неоднозначную природу глаукомы, сегодня у медиков появилась возможность её контролировать и дать пациенту надежду на улучшение зрения. Для этого применяются современные медикаментозные, лазерные и хирургические методы лечения.

Источник: svpressa.ru



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