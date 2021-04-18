Эксперт по биоэтике: Астронавты могут есть умерших коллег во время миссии на Марс

Специалист по биоэтике Пол Вольпе на страницах одного из зарубежных изданий недавно порассуждал о вероятных судьбах космонавтов, которых настигнет смерть во время будущей космической миссии на Марс. По мнению эксперта, тела покойных запросто могут быть съедены коллегами по команде.

Отправной точкой комментария аналитика стал один из сюжетов, присутствующих в популярном романе писателя Энди Вейра “Марсианин”. В произведении, в частности, приводятся слова одной из героинь о том, что запасы съестного на борту космического судна являются далеко не единственным источником пропитания. При этом Пол Вольпе выразил уверенность, что описанный в романе план экипажа уничтожать друг друга ради выживания не стоит считать чем-то “совершенно неслыханным”. Более того, подобная экстремальная ситуация является “проверенной временем традицией”. Специалист полагает, что стремление свести счеты с жизнью ради выживания близких с религиозной точки зрения может быть абсолютно приемлемым. С другой стороны, к вопросу о том, допустимо ли съесть умершего, может существовать целый ряд разных подходов.

“Кто-то говорит, что, хотя мы испытываем огромное уважение к телу, жизнь превыше всего. Если единственный способ выжить – это съесть умершего, это приемлемо, но нежелательно”, – резюмировал эксперт. Он, к слову, напомнил, что с начала освоения космического пространства в рамках данного длительного процесса погибли 21 человек, но, в реальности, вне Земли ушло из жизни только трое. При этом протоколы NASA не предусматривают ситуации, если в ходе реализации миссии астронавт скончался, а космические корабли, соответственно, не снабжены специальными мешками для выброса тел в открытый космос.

Впрочем, подобную теорию оспорил канадский космонавт Крис Хэдфилд. По его словам, экипаж МКС имеет возможность хранить мусор в наиболее холодном отсеке станции, чтобы исключить негативное влияние на команду бактерий и распространяющегося запаха. Подобным же образом, по мнению пилота, можно поступать и с телами умерших. Об этом пишет Popular Science.

Источник: ren.tv