Мнение: Взрывы в Чехии: самая простая версия

Что касается версии, “зачем Чепига и Мышкин поперлись взрывать склады” – она приходит в голову моментально, достаточно взглянуть на дату. Взрывы имели место в конце 2014. Что у нас было в конце 2014? Правильно, разгар войны “донбасских ополченцев” с Украиной. Тогда же (или в 2015?), помнится, вовсю гремели взрывы складов с боеприпасами и в самой Незалэжной.

То есть расклад был такой: ВСУ теснит повстанцев, у нее численное превосходство, но очень большой недостаток в элементарных вооружениях, включая даже просто патроны и гранаты (не говоря уж о танках и прочем). Насчет причин мы достаточно наслушались плачей в первую очередь от самих же украинских патриотов: дескать, был бардак, никто на Украине вообще не думал, что придется воевать, все что можно разворовали еще в 90-х, ну и т.д. Украина, кстати, напрямую обращалась с просьбой о военных поставках и в НАТО, и к США (тогда еще к Обаме с Байденом) – но ответы получали уклончивые, так как напрямую их вооружать никто не хотел (в лучшем случае какая-нибудь Венгрия скидывала советскую технику, оставшуюся от Варшавского Договора). Не хотели в Европе и в США “светиться” с прямыми поставками “летального оружия”, не хотели злить РФ.

Но! В таких случаях всегда идут в дело “серые поставщики” оружия. А кто в Европе давний, признанный, с древнейшими традициями поставщик оружия “всерую” любым заинтересованным сторонам? Да как раз Чехия! Она еще в 40х годах, под именем ЧССР, поставляла втайне оружие евреям как бы незаметно от англичан, когда они еще только создавали свой Израиль! У чехов в этих делах – самый большой опыт.

То есть предположить, что Украина первым делом обратилась именно к чехам с просьбой подкинуть стволов и боеприпасов – это просто сложить два и два. И чехи, думается, были готовы “помочь” – да еще обделать всё так, чтобы комар носа не подточил.

Тут еще обращает на себя внимание, что взорваны-то были склады с оружием, но – почему-то “частные”. Что уже довольно странно. Хотя в свете изложенной версии – это как раз закономерно: государство не хотело “светиться” с прямыми поставками Украине.

Ну и, что уже ежу понятно – тут-то в дело и вступает ГРУ. Оно ведь как бы для этого и предназначено, особенно учитывая, с какими именно “повстанцами” воюет Украина? То есть было бы даже странно, НАВЕРНО, если бы в такой ситуации ГРУ сидело и просто хлопало ушами.

Ну и далее – получаем то, что получаем. 16 октября – взрывается первый склад “частных боеприпасов”, 50 тонн. 3 декабря 2014 года – летит на воздух второй склад, уже 100 тонн боеприпасов. Для кого они там хранились? Возможно, именно этих патронов и снарядов критически не хватило ВСУ, чтобы избежать “котла” под Дебальцево (который имел место, по странному совпадению, ровно через полтора месяца, в январе 2015 года)? Вряд ли нам кто-то скажет.

Но сделано было по-своему ювелирно, тоже надо признать. Долбанули 150 тонн боеприпасов посреди густонаселенной Европы – всего двое погибших. Гуманисты, мать их..!

Все это, естественно, просто досужие расуждения диванного блогера, не более того.

UPD. А Чепигу с Мишкиным потом всему миру торжественно сдали англичане. Всё как всегда, Галковский кланяться велел.

UPD2. И к вопросу, “почему такой большой срок расследования”. Вполне возможно, что кто-то в чешском правительстве и не особо хотел давать делу ход, а наоборот – хотел его замять: ведь сложить два и два могут все, свою вовлеченность в серую торговлю оружием (из-за чего и были взорваны склады) им тоже светить не хотелось. Но тут (вполне возможно, что в связи со “Спутником”) одной части чешского правительства за срыв сделки предложили СТОЛЬКО, что она не дрогнув согласилась сдать злосчастных Чепигу с Мышкиным, “и черт с ним, с оружием!”

Тем более, что этим двоим не привыкать.