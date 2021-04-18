 

Мнение: Письмо: “Возможности предложить свою обратную связь нет”

18.04.2021, 19:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запрос в друзья – простой жанр, но некоторые умудряются собрать в одном сообщении десяток багов.

Мы с вами в этом много раз убеждались.

Найдите все баги в этом письме. Но формулируйте где конкретно баг и аргументируйте, почему это баг.

pj_irs

Здравствуйте, Эволюция.

Не особо надеюсь стать с Вами друзьями в ЖЖ после первого письма, но вдруг.

Давно и с большим вниманием читаю Ваш ЖЖ, поскольку интересуюсь психологией.

Должна отметить, что из всех блогов на тему отношений с собой, миром, людьми и партнерами, Ваш один из самых качественных и честных. Хочется и дальше продолжать наблюдать за Вашими размышлениями, изучать концепции, поэтому прошу добавить меня в друзья, если сочтете возможным.

С терминологией и личной теорией психоалхимии я уже ознакомилась. Осознала, что мне близко Ваше мировоззрение и различные взгляды/подходы.

Стоит отметить, что блог помог мне посмотреть на себя со стороны и разобрать кое-какие “завалы” в жизни. Хотелось бы на правах полноценного подписчика участвовать в разборах писем. Бывает действительно есть что сказать, а возможности предложить свою обратную связь нет.

Обещаю, что не буду допускать со своей стороны неуместные комментарии и критику. Тем более нарушать Ваши авторские права. По профессии я юрист, поэтому серьезно отношусь к чужой интеллектуальной собственности и этике общения в интернете.

Спасибо за уделенное внимание и всего Вам доброго.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / В Сочи женщина разделась на глазах туристов

05.10 / У Регины Дубовицкой заметили симптомы болезни Юлии Началовой

23.07 / В Рязани пьяный водитель попал в массовое ДТП

12.08 / Известный журналист о судьбе Лукашенко после протестов: Ненависть народа и тотальная изоляция

21.02 / Мнение: Логика прокурора

28.07 / Лиза Арзамасова из «Папиных дочек» показала кольцо за 600 тысяч рублей

10.09 / Немецкий экономист предрек Германии большие издержки после отказа от «Северного потока-2»

07.08 / Мнение: ВСМ Москва-Петербург, первая арабская АЭС и рост числа наличных в России

07.01 / Глава дома Рокфеллеров предсказал рекордное падение доллара США

30.08 / “Заходите к нам”: Анна Седокова возмутила подписчиков откровенной демонстрацией бюста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика