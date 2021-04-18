Мнение: Письмо: “Возможности предложить свою обратную связь нет”

Запрос в друзья – простой жанр, но некоторые умудряются собрать в одном сообщении десяток багов.

Мы с вами в этом много раз убеждались.

Найдите все баги в этом письме. Но формулируйте где конкретно баг и аргументируйте, почему это баг.

pj_irs

Здравствуйте, Эволюция.

Не особо надеюсь стать с Вами друзьями в ЖЖ после первого письма, но вдруг.

Давно и с большим вниманием читаю Ваш ЖЖ, поскольку интересуюсь психологией.

Должна отметить, что из всех блогов на тему отношений с собой, миром, людьми и партнерами, Ваш один из самых качественных и честных. Хочется и дальше продолжать наблюдать за Вашими размышлениями, изучать концепции, поэтому прошу добавить меня в друзья, если сочтете возможным.

С терминологией и личной теорией психоалхимии я уже ознакомилась. Осознала, что мне близко Ваше мировоззрение и различные взгляды/подходы.

Стоит отметить, что блог помог мне посмотреть на себя со стороны и разобрать кое-какие “завалы” в жизни. Хотелось бы на правах полноценного подписчика участвовать в разборах писем. Бывает действительно есть что сказать, а возможности предложить свою обратную связь нет.

Обещаю, что не буду допускать со своей стороны неуместные комментарии и критику. Тем более нарушать Ваши авторские права. По профессии я юрист, поэтому серьезно отношусь к чужой интеллектуальной собственности и этике общения в интернете.

Спасибо за уделенное внимание и всего Вам доброго.