Посла Чехии вызвали в МИД России

Главу дипмиссии Чехии в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в Министерство иностранных дел России, сообщил источник.

«Как стало известно, в МИД вызван чешский посол», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Деталей собеседник агентства не уточнил.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.