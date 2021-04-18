 

За что травят Зиверт? – Личное мнение

18.04.2021, 19:10, Разное
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Выскажу субъетивное личное мнение. На нашей эстраде есть два талантливых исполнителя. Один — Элджей (или тот, кто ему пишет песни). Другая — девушка Юля, выступающая под псевдонимом Зиверт.

В сети появились фотографии молодой девчонки, которая похожа на Зиверт в ранней молодости. Вот они:


Фото: Соцсети

Не знаю, точно ли это Юля. С нынешними технологиями любой фотомонтаж можно сделать.

Однако примем эти фотки на веру — что видим? Салатницы кричат, что это — фуфуфу и стыдно.

Мол, Юля в молодости начинала с ночного клуба. То ли гоу-гоу дэнсила, то ли вообще танцевала настоящий стриптиз.

В таких обсуждениях я явно вижу подтекст между строк: ах, сука, ты талантлива, молода и красива? Значит, быть тебе проституткой, тварь такая! Извазюкаем-ка мы тебя своим говнецом.

Сетевая хейтерша-обывательница не может простить три вещи: ум, красоту, молодость. Но если у человека есть талант, то салатница готова сожрать его живьём.

У Юли, повторю, в наличии не только три фактора для ненависти ничтожеств. Она действительно талантливая девушка, а потому злобные бабы готовы уцепиться за любой намёк, чтобы её засрать.

Допустим, что Зиверт и в самом деле начинала в клубе. Тогда танцевала. Сейчас танцует и ещё поёт.

С каких это пор гоу-гоу у нас стало неприличным занятием? Шесть мужей пенсионерки Лолиты вас не смущают, райдер Бузовой — не повод задуматься, поющие трусы, отбивающие у законных жён продюсеров, вас не коробят, а работа в клубе стала вдруг поводом для возмущения?

Меня тошнит, когда серая толпа ничтожеств пытается опорочить талантливого человека. Зиверт не замечена в смене партнёров. Не писей идёт к успеху, а сама собирает залы.

Да даже если человек начинает карьеру с самого низа — что в этом плохого? По инстаграмной традиции ей нужно было дать продюсеру, чтобы её сразу взяли в раскрутку? С каких это пор профессиональный рост у нас стал чем-то зазорным? Полёты в Дубай, пися нараспашку в Эскортограме — это ОК и «ничо такова», а гоу-гоу возмутило до глубины души?

Стыдно, вонючки, стыдно за вас.

Юле Зиверт, ещё не привыкшей к сетевой травле, советую не расстраиваться, а посмотреть на ситуацию под правильным ракурсом. И слив, и последовавший за ним хейт со стороны вонючек, доказывают лишь то, что ты молодец.

Источник: Лена Миро



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