Мнение: Чумной барак

Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia. Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU. Just freeze visas except for family emergencies. It is Europe's security at stake. Enough. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

Санитарный кордон и бетонную стену вокруг России строят с обеих сторон, причем ударными темпами. Путин пришел к логическому завершению своей политики. Чумной барак из России он все-таки сделал.

Кстати говоря, закрытая зона — не обязательный атрибут авторитарных режимов. Тот же Китай не слишком похож на демократию, но китайцы имеют возможность обмена с окружающим миром, отлично понимая, что закрытость — это не просто тупик, а неизбежная стагнация с последующей за ней катастрофой. У российской знати, может быть, это понимание присутствует, но она неспособна ни по деловым, ни по интеллектуальным качествам создать открытую экономику, сбалансированную с внутренними интересами. В итоге именно на них теперь и придется основной удар — это они вывозили наворованное в Европу и Штаты, и именно им теперь будет перекрыт въезд к своему имуществу. Обычных российских граждан отмена виз и визитов в Европу коснется в минимальной степени — не жили богато, незачем и начинать.

Любопытно, но теперь и пропаганда перестала вслух произносить речевки про гениальное российское руководство, упирая теперь на тезис: «нас все боятся». Психа с топором все будут опасаться, но от этого психом он не перестанет быть.

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