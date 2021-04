Мнение: Чумной барак

Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Maybe there should be a "time out" for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe's security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021