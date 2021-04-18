Как тут не вознестись?

Прокуратура заинтересовалась вертолетной площадкой у резиденции Нижегородского митрополита. Но в этой епархии есть еще много чего интересного.

Группа православных активистов из Нижнего Новгорода обратилась к патриарху и местным властям с жалобой на размещение вертолетной площадки в историческом центре города. Заявители настроены решительно: по их мнению, площадка у стен Печерского Вознесенского монастыря, обслуживающая единственного клиента — управляющего Нижегородской епархией РПЦ митрополита Георгия (Данилова), — наносит урон памятнику XVI века и природному ландшафту вокруг него.

Официально зарегистрированный в российских и международных авиареестрах порт (вертодром) «Набережная гребного канала» (код ИКАО — HE6K) расположен по адресу: Нижний Новгород, Приволжская слобода, 108. По этому же адресу значатся монастырь и официальная резиденция митрополита. Оператором вертодрома в реестрах указано физическое лицо — Александр Гайдабура, авиалюбитель из Екатеринбурга, финансовый консультант по профессии. На вертодроме базируется легкий четырехместный Rоbinsоn R44 американского производства. В зависимости от модели, комплектации, года выпуска и износа его цена на российском рынке колеблется от 400 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов США. Базирующийся рядом с архиерейской резиденцией вертолет хранится в специально построенном ангаре, рядом с которым сооружены здание для персонала и склад горюче-смазочных материалов.„

Все это на территории, признанной «объектом религиозного назначения»…

От резиденции митрополита Георгия к вертодрому проложена специальная дорожка длиной 100 м (видна на снимках из космоса). Даже на небольшие расстояния — в пригородные монастыри и приходы или на дачу, как рассказали «Новой» послушники Оранского монастыря под Нижним Новгородом, — митрополит якобы предпочитает летать по воздуху, «не создавая помех автомобильному движению». Впрочем, помехи бывают. Самая громкая история такого рода произошла в 2016 году, когда коптер неожиданно сел на автотрассу около Оранского монастыря. Тогда оштрафовали пилота и водителя машины, перегородившей трассу ради посадки.

Подобных «понтов» не позволяет себе даже губернатор области!

Строго говоря, площадка находится за оградой монастыря — недалеко от Петропавловского храма XVII века. Сам же монастырь был основан в начале XIV века пришедшим из разоренного татарами Киева печерским монахом Дионисием, позднее ставшим епископом Суздальским и Нижегородским. По образцу первых подвижников своего родного монастыря Дионисий выкопал на крутом берегу Волги пещеру, где и поселился, а вскоре вокруг вырос монастырь. В XVII веке молодым послушником в нем жил будущий патриарх Никон. А последнего канонического настоятеля — епископа Лаврентия — большевики расстреляли на первую годовщину революции, 6 ноября 1918 года. В 1960 году Печерский монастырь признан памятником республиканского значения, а в 1994-м — передан РПЦ. Сейчас он входит в обширную историческую территорию «Старый Нижний Новгород», создаваемую в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия…».

6 марта прихожанка Нижегородской епархии Кристина Гринц направила патриарху фактический ультиматум, ставший публичным, требуя, чтобы он повлиял на Георгия и не доводил дело до громкого судебного процесса.

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В Нижнем говорят, что прихожанку поддерживают некоторые местные чиновники, уставшие от митрополичьих «понтов».

Местный бюджет в катастрофическом состоянии, а требования епархии только растут: под предлогом празднования 800-летия Нижнего Новгорода она требует построить еще два храма в Кремле, где уже есть собор, мало посещаемый прихожанами…

Со ссылкой на устав епархии Гринц утверждает, что она может тратить бюджетные и спонсорские деньги лишь на религиозные цели. Строительство вертолетных площадок и полеты на геликоптере явно не религиозные действия.

Нижегородская транспортная прокуратура провела в начале апреля проверку вертолетной площадки у стен Печерского Вознесенского монастыря, рядом с резиденцией управляющего Нижегородской митрополией РПЦ митрополита Георгия (Данилова).

Проверка установила, что в октябре прошлого года участок под площадкой со всей построенной на нем инфраструктурой (складом ГСМ, административным корпусом, ангаром для вертолета и подъездными путями) был передан в безвозмездное пользование Нижегородской епархии «для целей строительства семинарии». Какой статус этот участок имел ранее — не уточняется.

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При этом прокуратура зафиксировала взлеты вертолетов с площадки 12 и 20 марта, когда — предположительно — митрополит Георгий летал в свою загородную резиденцию и в Арзамас.

Прокуратура квалифицировала эти факты как нарушение законодательства и вынесла официальное предостережение руководителю Вознесенского Печерского монастыря. Хотя с церковно-канонической точки зрения таким руководителем — настоятелем и священноархимандритом монастыря — является сам митрополит Георгий, юридически эту должность занимает его наместник Затекин Николай Иванович (архимандрит Тихон), который (в случае чего) и понесет всю предусмотренную законом ответственность.

Вместе с тем Управление делами Московской патриархии не согласно с Нижегородской транспортной прокуратурой. По его сведениям, вертолетная площадка находится не прямо на монастырской земле, переданной в пользование РПЦ, а «рядом» и предоставляется митрополиту неким благотворителем. При этом в патриархии признают, что взлеты и посадки митрополита осуществляются в охранной зоне монастыря как памятника культуры.

Дивеевская линия защиты

Митрополит Георгий, ранее уже отрицавший в комментариях для СМИ существование вертодрома, выстроил мощную линию обороны, которую не так-то легко пробить простым общественникам. В том же Печерском монастыре фактически располагается отделение Императорского православного палестинского общества. Среди постоянных жертвователей епархии — миллиардер из списка «Форбс» Олег Дерипаска. А еще на территории епархии базируется неформальный «Дивеевский клуб» (знаменитейший монастырь епархии — Серафимо-Дивеевский, за Арзамасом), объединяющий крупнейших российских православных чиновников и неформально противостоящий «Афонскому клубу» Георгия Полтавченко и Аркадия Ротенберга.

Митрополит Георгий на борту с иконой

Верхушкой айсберга «Дивеевского клуба» является Фонд преподобного Серафима Саровского, ранее возглавлявшийся Сергеем Киреенко, а ныне — Олегом Белозеровым, главой РАО «РЖД». Его почтовый адрес (Москва, просп. Мира, 22А) совпадает с Дивеевским подворьем и с еще одним фондом — «Соработничество», учрежденным Валерием Фадеевым, председателем СПЧ и советником Путина.

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Неформальным лидером «Дивеевского клуба» (по другим источникам — «братства») теперь считается премьер Михаил Мишустин, много вложивший в восстановление Дивеевского монастыря.

Считающийся близким к АП телеграм-канал «Незыгарь» и другие источники (например, этот) называют членами «клуба» бывшего топ-менеджера «Росатома», а ныне сахалинского губернатора Валерия Лимаренко, нижегородского губернатора Глеба Никитина, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича, вице-премьера Андрея Белоусова, сенатора Андрея Клишаса, владельца «Уралхима» миллиардера Дмитрия Мазепина. Конечно, «клуб» этот сугубо неформальный и фиксированного членства в нем нет.

Митрополит Георгий сопредседательствует в целом «Саровско-Дивеевском кластере», номинально подчиненном областному минкульту. Одна из миссий «кластера» — освоить деньги федерального бюджета ради создания максимально комфортных условий для паломников к мощам преподобного Серафима Саровского. Правительство РФ выделяет на эту программу 14,3 миллиарда рублей, из которых на одну только реконструкцию Воскресенского собора в Арзамасе пойдет 721 млн. Несколько лет назад на этом соборе уже поменяли крышу, она вскоре протекла, и вода повредила фрески.

В самом Дивеевском монастыре недавно закончили строить грандиозный Благовещенский собор. Его медная крыша, по данным местных СМИ, также протекла, а стены собора поразили плесень с грибком. Зато сотни квадратных метров стен на обоих этажах собора покрыли дорогущими мозаиками в византийском стиле.

СПРАВКА

Будущий Владыка земли Нижегородской родился в 1964 году в белорусском Жлобине. Служил в армии, после которой, в 1986 году, поступил в Московскую духовную семинарию и в братию Троице-Сергиевой лавры. Спустя три года принял постриг, а спустя еще два — сан иеромонаха. С ноября 1991 года заведовал свечной мастерской лавры, а в январе 1993-го стал ее экономом (завхозом). В 1998 году создал Патриарший архитектурно-реставрационный центр в лавре, провел обширную реставрацию, радикально изменившую облик монастыря. Тесно сотрудничал со «свечным олигархом» Евгением Пархаевым — бывшим многолетним гендиректором ХПП РПЦ «Софрино», построил себе поместье с крепостными стенами в 15 км от лавры. В 2003 году избран епископом Нижегородским, вскоре возведен в сан архиепископа, а затем — митрополита. Считается одним из самых «крепких хозяйственников» в Московской патриархии, был близок с экс-управделами патриархии митрополитом Варсонофием (Судаковым).

Деньги — очень большие и очень маленькие

Незадолго до нового 2021 года в Нижегородском водоканале прокатилась серия арестов: в СИЗО оказались гендиректор Николай Николюк, его заместители и руководители подразделений предприятия. Их подозревают в нецелевом расходовании нескольких млрд рублей, в основном взятых в кредит. Именно Нижегородский водоканал, по данным официального сайта собора, был спонсором реставрации кафедрального Александро-Невского собора на Стрелке. Только по официальным данным предприятие перевело на это 150 млн.

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При этом на ремонт полностью изношенных сетей денег водоканалу хронически не хватало и он просил губернатора поднять населению тарифы на воду.

Нижегородская епархия проходила ответчиком по нескольким делам о невыплате подрядчикам денег по договорам реставрации либо строительства. Например, за реставрацию Архангельского собора в Кремле, по мнению истца, недоплатили 430 тыс., а за Успенский храм — около 1 млн. Вошел в историю процесс епархии с фирмой «Эра», которая, согласно ее исковому заявлению, недополучила полмиллиона за проектные работы: в суде стороны заключили мировое соглашение, по которому фирма получала 200 тыс. деньгами, а 300 тыс. — молитвами, в форме годового поминовения сотрудников.

Под предлогом коронавирусного кризиса епархия «оптимизировала» расходы на сотрудников-мирян, о чем один из них написал открытое письмо. «По благословению» митрополита несколько сотен сотрудников вынуждены были подать заявления на отпуска без сохранения заработной платы на срок до пяти месяцев. Среди них оказались все местные церковные журналисты, преподаватели семинарии и центра подготовки церковных специалистов. Оставшийся персонал перевели на минимальную зарплату, финансирование воскресных школ прекратили. При этом, пишет обиженный сотрудник, «свои расходы митрополит не сократил. Стройки и ремонты продолжились, многочисленные имения, вертолет и автопарк проданы не были».

Исполняя распоряжение патриарха, в связи с пандемией Георгий сократил на 25% обязательные взносы приходов на епархию. Однако, как пишет настоятель одного городского прихода, «у меня в храме доход упал на 70%! И до сих пор восстановления доходов нет. Знакомые бизнесмены оплачивают коммунальные услуги, но они сказали, что скоро эта помощь закончится… Певчим и прочим работникам храма зарплату приходится на два месяца задерживать».

В то же время любая задержка епархиального взноса вызывает острый конфликт с епархиальной бухгалтерией, контрольным отделом и лично секретарем епархии протоиереем Сергием Матвеевым — грозой местного духовенства.

Близкие к РПЦ блогеры называют протоиерея «одним из богатейших людей Нижнего Новгорода»: должность епархиального секретаря он совмещает с настоятельством в кафедральном соборе. Его ближайшие родственники владеют элитным санаторием, рестораном и мебельной фабрикой. Сам же о. Сергий исполняет роль интерфейса между митрополитом и духовенством…

Что вместо кельи?

Жизнь митрополита Георгия в советские времена началась в многодетной семье, а продолжилась в келье Троице-Сергиевой лавры. Сейчас он размещается в семи резиденциях на территории Нижегородской области, общую стоимость которых не так просто посчитать. В апреле 2019 года это попыталось сделать издание «Ахилла», опираясь на данные Росреестра и оценки независимых риелторов.

Основная резиденция — в Печерском монастыре — граничит с вертолетной площадкой и занимает бывшие Игуменские палаты XVII века. Общая площадь трехэтажного особняка — 1 290 кв. м.

Первый этаж занят хозяйственными помещениями, второй — «офисный», его занимают холлы, залы для приемов, рабочий кабинет и домовый храм. Третий этаж — приватное пространство митрополита, где, помимо спальни, столовой, сауны и прогулочной галереи, располагается кабинет для доверительных встреч с роскошными видами на Волгу. Все помещения второго и третьего этажей обставлены изысканной мебелью, а стены расписаны в древнерусском стиле. Основные работы по реконструкции резиденции проводила компания «Нижегородспецгидрострой», гендиректор которой Петр Буйный впоследствии жаловался на крупные недоплаты со стороны Георгия. К Игуменскому корпусу свободного доступа нет — монастырская территория вокруг него огорожена и охраняется отдельно. При этом реконструкцию корпуса проводили, по данным региональных СМИ, в том числе на бюджетные средства, которые поступали по линии министерства культуры через ООО «Зодчий», возглавлявшееся Иваном Даниловым, которого местные журналисты предположительно называют братом церковного лидера, и эти предположения никогда не опровергались публично. Здание этой резиденции оценивается в 90 млн.

До переезда в Печерский монастырь в 2007 году Георгий жил в старой резиденции на улице Пискунова, 2/1, недалеко от нижегородского Кремля. Сейчас она используется мало и нуждается в реставрации, на которую епархия запрашивает 75 млн. Общая площадь дома, также являющегося памятником архитектуры XIX века, составляет 716 кв. м. Третья резиденция расположена во дворе кафедрального собора на Стрелке. Она занимает 250 кв. м и оценивается в 15 млн.

Наибольший интерес представляют загородные резиденции митрополита.

Основная — в Кстовском районе — занимает бывшую усадьбу князей Дадиани-Башкировых (памятник регионального значения). Резиденция расположена на крутом берегу Волги и занимает более 8 гектаров. На снимках из космоса ее нетрудно найти по вертолетной площадке и стоящей неподалеку деревянной церкви. Поначалу шли разговоры об обустройстве на территории парка, но епархия оградила ее высоким забором и устроила КПП с военизированной охраной. Здание, где отдыхает сам Георгий, имеет площадь 927 кв. м и стоит не менее 70 млн. По соседству расположены еще и гостевые дома, особняки, как предполагают местные издания, родственников митрополита, служебные корпуса, гаражи и бани. В Зименки к митрополиту охотно приезжают олигархи и крупные чиновники.

Чуть дальше от города, в Чкаловском районе, на берегу Горьковского водохранилища, митрополит владеет сравнительно небольшим (99 кв. м) домиком в элитном поселке «Урковская гора».

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Домик оценивается в 4 млн.

По сведениям местных журналистов, он, как сообщали «МК в Нижнем Новгороде» и KOZA PRESS, был подарен митрополиту Виктором Клочаем, нынешним вице-председателем Российского союза промышленников и предпринимателей, а в прошлом — вице-губернатором Нижегородской области. Как также рассказывал «МК — Нижний Новгород», дома в закрытом поселке построены из карельской березы и, конечно, имеется вертолетная площадка. Большинством домов владеют родственники и партнеры Клочая, а категория земель, на которых они стоят, определена как «земли особо охраняемых территорий». Местным жителям перекрыт доступ к волжской воде.

Во втором епархиальном центре — Арзамасе — Георгий останавливается в еще одном памятнике федерального значения: доме Бессонова, где до него останавливался А.С. Пушкин по пути в Большое Болдино. Дом имеет площадь 344 кв. м, его окружает участок почти 1 300 кв. м, на котором построены беседки и зоны барбекю. Риелторы оценивают это великолепие в 12 млн.

Наконец, в главном духовном центре области — Дивеево — Георгий пользуется двухэтажной резиденцией площадью 570 кв. м.

По контрасту с роскошной жизнью митрополита сама Нижегородская епархия выглядит более чем бедно: большинство приходов не имеют средств на текущий ремонт и коммунальные платежи. В селе Окишино Лысковского района недавно вообще сожгли деревянную колокольню XIX века, которую не на что было реставрировать и которая могла обвалиться. Священник Димитрий Терехин с хорошим высшим образованием так описывает свое материальное положение в епархии: «Заработная плата в размере 18 000 руб. в месяц, которую я получаю от прихода и на которую живет моя семья из пяти человек, притом что прожиточный минимум в области составляет 9000 на человека». Еще тяжелее положение в монастырях. Бывший сотрудник Оранского монастыря Петр Л. рассказал «Новой»:

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«Мы трудились как бесплатная рабочая сила, притом что каждый прилет митрополита дорого обходился настоятелю. Деньги за работу там получают лишь квалифицированные работники и управленцы.

Есть там многочисленные пенсионеры, которые помогают по хозяйству, за проживание в монастыре они переводят на счет обители свои пенсии. У местных сто рублей считается довольно крупными деньгами…»

митрополит Георгий. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Запустение

Вообще население мужских монастырей епархии немногочисленно: в главном — Печерском Вознесенском — живет 20 монахов и послушников, в Благовещенском, где расположена семинария, — около 10, в Саровской пустыни — 5; в Арзамасском Преображенском — 3. При этом митрополит пытается открывать новые обители — в частности, второй монастырь в Арзамасе.

Женское монашество, благодаря Дивееву, многочисленнее, но сильно пострадало от коронавирусной инфекции. Несколько месяцев Дивеево было закрыто на карантин, переболело, по данным Росздравнадзора, несколько десятков монахинь, а игуменья Сергия лежала в московском госпитале под аппаратом ИВЛ. При этом, когда еще в начале пандемии местный журналист Александр Пичугин забил тревогу, его приговорили к штрафу по ст. 207.1 УК РФ (распространение заведомо ложной информации). Игуменья монастыря в Выксе Антония скончалась 29 июля, а игуменья Макарьевского Желтоводского монастыря Михаила (Орлова) — 10 ноября. На них держалась жизнь обеих обителей.

Затухает и жизнь Нижегородской семинарии: при прежнем ректоре Кирилле (ныне митрополит Ставропольский) в ней училось 150 студентов, а теперь — около 50. Женское епархиальное училище пострадало еще больше: там осталось 20 воспитанниц, причем в 2020 году нового набора не было вообще. Закрылись иконописное отделение семинарии, школа колокольного звона и отделение сестер милосердия в медицинском колледже, пришла в упадок издательская деятельность…

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Изгнанный из Нижегородской епархии «за политику» диакон Олег Петроченко опубликовал недавно открытое письмо митрополиту Георгию. Осенью 2019 года о. Олег стал одним из 150 клириков РПЦ, выразивших возмущение усилением авторитаризма в РФ и разгоном мирных протестов в Москве. В ответ позвонили в епархию, где диакона допустили к служению вне штата, и припугнули местного архиерея, что беглый клирик «против Путина». Протоиерей Сергий Матвеев угрожал регенту храма, принявшего о. Олега в хор, как уверяет сам Петроченко.

«Вы разгромили все, к чему прикоснулись. Все, что дышало и двигалось, — пишет диакон митрополиту. — Начали с уничтожения Александро-Невского братства и закончили разгромом семинарии… Вы окружили себя верными холуями. И «бурная» Ваша деятельность — одна показуха. При полном внутреннем опустошении… Вас интересуют только власть и деньги. Вот что бывает, друзья, когда власть одного человека в системе ничем не ограничена. Нет абсолютно никакой системы сдержек и противовесов… Отсюда и эта беда, на наших глазах разворачивающаяся в России. Церковь спешит заверить власть в своей крайней лояльности. Благословляет всё, что творит государство. Будто не государство истребляло своих жителей в недавнем прошлом. Будто новомученики не государственной властью были убиты. Будто древние святые не за отказ приносить жертвы государственным идолам шли на смерть. Будто Христа не государство казнило. Ради блага государства».

Александр Солдатов

ОТ РЕДАКЦИИ

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