Мнение: Коротко о разном. 18.04.2021

Коротко о разном. 18.04.2021

1. Госдеп США заявили, что к заговору с целью свержения и убийства Лукашенко они не причастны. Любое государственное участие официально отрицается. В таком же стиле США отрицали организацию попыток гос.переворота в Венесуэле и убийства Мадуро. Делом задержанного гражданина США планируют заниматься в рабочем порядке. Ждем публикации ФСБ и КГБ Белоруссии новых оперативных материалов об охотниках за Сашиным кошельком.

2. США пригрозили "последствиями" для России, если Навальный помрет в тюрьме. Как уже говорилось ранее, от живого Навального, как и от Немцова, толку мало. А вот мертвого Навального можно, как и Немцова, "медийно капитилизировать". Идеальный вариант – отравление Навального лошадиной дозой "Новичка". Сама же кампания в СМИ по этому вопросу полностью идентична кампании в поддержку Тимошенко, когда она сидела в тюрьме при Януковиче. Практически 1 в 1. Если уж такой трус и толстовец Янукович не выпустил Тимошенко, можно ожидать, что и Навальный отсидит весь свой срок, даже если начнет пускать пузыри на камеру и ходить "Новичком" под себя.

3. Подельники Навального, так и не собрав 500 000 желающих сходить на их митинг, объявили, что не будут дожидаться заявленной цифры и проведут митинг уже 21 апреля. Вынужденная торопливость обусловлена необходимостью поддержать линию США в отношении РФ, а также началом работы Прокуратуры о признании всей этой шайки экстремистской организацией. Велика вероятность, что это будет прощальная гастроль, после которой собраться уже не получится в принципе, особенно в свете заявлений МИД РФ о намерении покончить с деятельностью связанных с США НКО в принципе.

4. РФ в понедельник объявит об ответных мерах против Чехии, за высылку 18 дипломатов и рекламу Петрова и Боширова. В МИД РФ прямо заявили, что вся эта история служит прикрытием для провалившегося гос.переворота в Белоруссии – де факто, чешская истерика это "контроль ущерба".

В Чехии заявили, что участие "Росатома" в достройке АЭС в Чехии "маловероятно" и что у них есть улики против Петрова и Боширова.

Можно ожидать, что и вакцину Чехия не получит.

5. США объявили, что уходят из Афганистана, потому что "были достигнуты все цели" и "были наказаны все причастные к нападению на США 11 сентября 2001 года". Аха-ха. Мастера высаcывания перемоги из пальца. Но как уже ранее отмечалось, главная забота США в Афганистане в последние годы – как свалить оттуда и сохранить лицо. С такими баснями с сохранением лица будут проблемы. Тем более Талибан заявил, что после 1 мая он уже не скован соглашениями с США, так что при желании, на выводимые войска могут совершаться нападения с целью поторопить "победителей".

6. США фактически переподтвердили ядерные гарантии Японии, распространив их и на спорные острова Сенкаку. Фактически, США завуалировано угрожают Китаю ядерным оружием, что не замедлил отметить МИД КНР, указав, что США таким образом подрывают стабильность. Тут все развивается ожидаемо – помимо Японии, анонсировано накачиванием оружием Тайваня, а также вероятное укрепление позиций США в Южной Корее. Разумеется, ни о какой денеуклеаризации КНДР в текущих реалиях речь уже идти не будет. Более того, ожидается, что скоро Ким снова "бахнет", продолжая испытания средств доставки до Японии и США. Наиболее вероятный сценарий, пуск 1-й или 2х МБР в Тихий Океан над территорией Японии. Более того, с учетом перспектив отношений между США и Китаем, я бы сказал, что велика вероятность, что при Байдене Северная Корея возобновит подземные ядерные испытания, а также работы над водородной бомбой. Также у северных корейцев скоро в строй войдет подводная лодка способная запускать МБР с ядерными боеголовками из-под воды.

7. Макрон призвал "провести красные линии" для России. В Эстонии призвали запретить въезд граждан РФ в ЕС. Британия отправит эсминец и фрегат в Черное море. Ничего необычного не происходит. Заданная Вашингтоном повестка будет отрабатываться, поэтому таких заявлений и действий будет еще много. Сейчас будет идти период резкого ухудшения отношений с ЕС на фоне продолжающейся "военной тревоги". Ситуация для Холодной войны достаточно стандартная. Разговоры про "Новый Карибский кризис" всплывают все чаще. Рано или поздно дойдет конечно и до бряцанья ядерным оружием, после которого, возможно, и будут сформированы некоторые рамочные правила новой Холодной войны. Пока что таких правил де-факто нет, что и обуславливает характер заявлений и действий США и их сателлитов.

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