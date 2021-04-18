 

В Египте с рельсов сошел поезд, погибло более 30 человек – СМИ

18.04.2021, 18:46, Новости дня
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Инцидент произошел в провинции Кальюбия с поездом, следующим из Каира в город Эль-Мансура.

Жертвами крушения стали, по данным телеканала, 32 человека. Еще 109 получили ранения разной степени тяжести.

На фотографиях с места происшествия видно, что два вагона опрокинуты.

Причины инцидента будет выяснять следственная группа, которую уже сформировали.

Al Arabia отмечает, что есть информация о задержании машиниста поезда, его помощника и еще восьми человек.

Контекст:26 марта в Египте в районе города Тахта два поезда столкнулись и сошли с рельсов над водным каналом. В результате столкновения погибло более 30 человек, травмировано – более 60.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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