Таким же “экстремизмом”, как в определении московской прокуратуры по ФБК, занимались Путин и Госдума – Венедиктов

“Экстремизм, как известно, содержит, как они написали, изменения конституционного строя. Да-да, Алексей Навальный призывает к изменению конституционного строя. Но дело в том, что экстремизм – это насильственное изменение конституционного строя”, – сказал он.

Главред “Эха Москвы” согласился, что Навальный действительно выступает за изменение конституции РФ, в частности за лишение президента “сверхпрезидентских полномочий”.

“Но только изменение конституции как изменение конституционного строя, естественно, должно, чтобы попасть под экстремизм, – должно стать насильственным. Призыв к насильственным… Поэтому президент [РФ Владимир] Путин, внося конституционные поправки, – он изменял конституционный строй. […] Но в определении московской прокуратуры нет понятия “насильственного”. Просто любое. Призывы к изменению конституционного строя. Вот же в чем хитрость. То есть это абсолютно ложная история. Видимо, ничего не нашли. Придумали вот это”, – считает Венедиктов.

Он отметил, что требование прокуратуры, “безусловно, надо опротестовывать” юридически.

“Я привел один пример, что экстремизм в главе изменения конституционного строя должен носить признаки насильственности. Поэтому как они привяжут экстремизм к требованиям изменения конституции, которым в прошлом году занимался президент и депутаты? Поэтому я думаю, что там будет на чем-то другом основано. Найдутся люди, которые будут свидетельствовать, что там собиралось оружие”, – предположил главред “Эха Москвы”.

По его словам, эта история юридическая формально, а на самом деле политическая, и “ничего юридического там нет”.

Контекст:16 апреля московская горпрокуратура России заявила, что ФБК и штабы Навального “под прикрытием либеральных лозунгов” занимаются “формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации”, а фактическими целями их деятельности является “создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”. Прокуратура направила в Московский городской суд иск о признании этих организаций экстремистскими.

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

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