В Зимбабве освобождают заключенных, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в тюрьмах

Также власти Зимбабве уже приостановили посещения друзей и родственников заключенных, чтобы ограничить распространение пандемии в исправительных учреждениях.

Associated Press 17 апреля сообщило, что в стране начали освобождать заключенных. Как отмечает агентство, тюрьмы Зимбабве рассчитаны на 17 тыс. заключенных, но до амнистии в них содержалось около 22 тыс. человек. Всего ожидается, что на свободу выйдет около 3 тыс. человек.

Лица, подлежащие освобождению, были осуждены за ненасильственные преступления. Осужденные за убийство, государственную измену, торговлю людьми и сексуальные преступления под амнистию не попали.

Все женщины, лишенные свободы за ненасильственные преступления и отбывшие треть приговора, должны быть освобождены, как и все люди с инвалидностью, осужденные за ненасильственные преступления, отмечает агентство. Мнангагва также заменил наказание многим приговоренным к смертной казни на пожизненное заключение.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Зимбабве подтвердили 37,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 1552 человека.

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