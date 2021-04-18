“Простое решение”: Ученые создали средство для эффективного удаления рисунков вандалов со стен

Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать простое и эффективное средство для удаления со стен зданий рисунков, сделанных вандалами. Важной особенностью метода является сохранение при его использовании образцов ранее нанесенного красивого стрит-арта.

Отправной точкой исследования является тот факт, что далеко не все рисунки, сделанные на стенах зданий и сооружений являются актами невежественного вандализма: дело в том, что многие граффити являются весьма красивыми и адекватными и вполне могут являться образцами настоящего искусства. Однако удалить с поверхностей неуместные рисунки хулиганов, не затронув при этом уличных шедевров, до недавнего времени являлось практически невозможно, ведь химический состав материалов, с помощью которых были нанесены оба вида артов, является, зачастую, практически идентичным. Однако ученые, представляющие Университет Флоренции (Италия), в ходе нового исследования выяснили, что разные цвета имеют свойство иногда по-разному взаимодействовать с различными жидкостями. Учитывая данный факт, специалистами была разработана наноструктурированная жидкость, содержащая наиболее эффективные комбинации для удаления рисунков вандалов. Далее указанное вещество поместили в гидрогель, получив при этом продукт, напоминающий скорее листы фольги, которыми можно “оклеить” требующую очищения поверхность. Затем упомянутые материалы необходимо оставить на несколько минут и спустя положенное время убрать. В итоге верхняя краска размягчается настолько, что её совсем несложно удалить с помощью обычных скребков.

“Мы думаем, что предложили наиболее простое, наиболее эффективное и гораздо более контролируемое решение для достижения избирательного удаления”, – так охарактеризовал результаты исследования один из его авторов Мишель Бальоли. Он добавил, что гидрогель уже был протестирован на реальном произведении уличного искусства во Флоренции, и с помощью разработанного материала удалось убрать несколько нанесенных вандалами черных меток. Материалы исследования опубликованы на ресурсе arstechnica.com.

Источник: www.ferra.ru