 

“Простое решение”: Ученые создали средство для эффективного удаления рисунков вандалов со стен

18.04.2021, 18:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать простое и эффективное средство для удаления со стен зданий рисунков, сделанных вандалами. Важной особенностью метода является сохранение при его использовании образцов ранее нанесенного красивого стрит-арта.
Отправной точкой исследования является тот факт, что далеко не все рисунки, сделанные на стенах зданий и сооружений являются актами невежественного вандализма: дело в том, что многие граффити являются весьма красивыми и адекватными и вполне могут являться образцами настоящего искусства. Однако удалить с поверхностей неуместные рисунки хулиганов, не затронув при этом уличных шедевров, до недавнего времени являлось практически невозможно, ведь химический состав материалов, с помощью которых были нанесены оба вида артов, является, зачастую, практически идентичным. Однако ученые, представляющие Университет Флоренции (Италия), в ходе нового исследования выяснили, что разные цвета имеют свойство иногда по-разному взаимодействовать с различными жидкостями. Учитывая данный факт, специалистами была разработана наноструктурированная жидкость, содержащая наиболее эффективные комбинации для удаления рисунков вандалов. Далее указанное вещество поместили в гидрогель, получив при этом продукт, напоминающий скорее листы фольги, которыми можно “оклеить” требующую очищения поверхность. Затем упомянутые материалы необходимо оставить на несколько минут и спустя положенное время убрать. В итоге верхняя краска размягчается настолько, что её совсем несложно удалить с помощью обычных скребков.

“Мы думаем, что предложили наиболее простое, наиболее эффективное и гораздо более контролируемое решение для достижения избирательного удаления”, – так охарактеризовал результаты исследования один из его авторов Мишель Бальоли. Он добавил, что гидрогель уже был протестирован на реальном произведении уличного искусства во Флоренции, и с помощью разработанного материала удалось убрать несколько нанесенных вандалами черных меток. Материалы исследования опубликованы на ресурсе arstechnica.com.

Источник: www.ferra.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / “Трусы на лице?”: Алена Водонаева оригинальным образом осветила свою праздничную вечеринку

03.01 / В Москве расширили список категорий горожан с доступом к вакцине от коронавируса

06.10 / Мнение: Расстрел инженера Шухова, крах беспилотников Убера и 5000 писем из тюрьмы

28.01 / Чеченская пленница,

07.09 / Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

27.08 / Тихий, но важный час

06.07 / Ученые из США назвали самое благоприятное время для занятий спортом

27.08 / «Раздражает и бесит!»: Ирина Апексимова прокомментировала слухи вокруг ухода Ирины Линдт из театра на Таганке

09.11 / Мнение: 17 фактов о поэте Некрасове

21.08 / WarnerMedia проведет независимое расследование после жалоб Рэя Фишера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика