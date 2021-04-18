The National Interest перечислило главные достоинства российского танка Т-90

В The National Interest опубликовали материал о российской военной технике. Аналитики американского издания назвали главные достоинства танка Т-90.

На международном рынке вооружение и военная техника РФ давно зарекомендовали себя, как одни из лучших, и неизменно пользуются повышенным спросом. Один из танков армии РФ «Бурлак», или Т-90, попал в поле зрения журналистов The National Interest. Как написали эксперты издания, разрабатываемая с 2005 года бронемашина является «адским» оружием и лучшим танком России. В его создании военные конструкторы основывались на технологиях как новых, так и старых танков. Вместе с легкодоступным корпусом Т-72 он получил актуальное оснащение от семейства Т-80. Новый продукт получился приземистым, однако его башня усложнит противникам попытки прицельного огня.

При этом в Т-90 установлена автоматическая зарядная пушка, благодаря чему удалось сократить экипаж до трех военнослужащих. Танк также более компактный, чем Leopard европейской армии или американский M1 Abrams. Кроме того, транспортное боевое средство стоит существенно ниже зарубежных конкурентов, новейшая модель обойдется покупателям примерно в 4,5 миллиона долларов. Аналитики NI уверены, что этим танком РФ пытается завоевать более высокие категории на рынке. Бронемашина уже была с успехом апробирована, благодаря чему покупателями новинки стали правительства Азербайджана, Алжира, Ливии, Ирака, Индии и других государств.

Башня, включающая низкий лобовой профиль и отделяемый транспортно-заряжающий модуль, дополняется эффективной броневой защитой лобовой части корпуса с модульной конструкцией. Для экипажа предусмотрено отдельное от топлива и боеприпасов место. Автономный транспортно-заряжающий модуль размещен в задней части вышибной панели. Башню при этом можно с легкостью водрузить на шасси одной из самых распространенных моделей Т-80. При том, что ряд характеристик, присущих Т-14, в T-90 нет, он более экономичен. Уже в ближайшее время, уверены в NY, выпуск танка могут поставить на конвейер.

Источник: baltnews.lt