Медики назвали продукты, которые лучше не употреблять натощак

Отечественные медики назвали продукты, которые лучше не употреблять натощак. Стоит отметить, что даже самые полезные суперфуды в таком случае могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Хлеб, выпечка, сладости на голодный желудок — прямая дорога к ожирению, отмечают консультанты по здоровому питанию. Быстрые углеводы – это нагрузка не только на желудок и кишечник, но и на поджелудочную железу. Кисломолочку натощак также не рекомендуется употреблять, лучше её оставить на перекус, поскольку утром после сна в желудке большая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает полезные лактобифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.

С особой осторожностью нужно употреблять натощак обычную воду, хотя многие люди её пьют для здоровья организма. Если вода холодная, то начнутся проблемы с ЖКТ, сердцем и сосудами; если горячая (более 65 ℃), то повредится пищевод, что в дальнейшем приведёт к появлению злокачественных клеток. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют с утра выпивать стакан тёплой воды, но без добавления мёда и лимона, это простимулирует секрецию и моторику органов пищеварения, а ещё снизит аппетит, риск инфекционных заболеваний, предотвратит артрит и болезни сердечно-сосудистой системы.

Любителей начинать утро с кофеина тоже ждут неприятности, поскольку могут появиться не только изжога и тошнота, но и вздутие живота, а иногда болезненные ощущения и даже нарушение стула. Врачи рекомендуют пить кофе после завтрака, таким образом, организм насытится полезными веществами и антиоксидантами, а желудок будет в полной безопасности.

На голодный желудок лучше не есть жирное мясо и животные белки. Это объясняется тем, что с утра человеку нужны сложные углеводы, вырабатывающие инсулин и кортизол, насыщающие организм глюкозой, которая даёт энергию. Завтрак должен быть здоровым и сбалансированным, это злаковые каши, белковая пища (белое мясо, запеканки и омлеты), полезные жиры в составе масла и орехов. Пить рекомендуется зелёные и травяные чаи, а также отвар шиповника, которые ускорят обмен веществ и придадут сил на весь день.

Также не стоит пить натощак соки, употреблять кислые фрукты, ягоды и даже овощи. Всё это может повредить слизистую пустого желудка, вызвать изжогу, а ещё спровоцировать аллергию, гастрит и язву.

Источник: 74.ru