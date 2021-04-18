Ученые выявили три этапа старения человека

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18.04.2021, 18:20, Новости дня
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Исследователи из Стэнфордского университета в США определили три возрастные точки, когда происходят изменения в теле человека, связанные со старением, сообщило издание Focus.

Ученые проанализировали плазму крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В ходе исследований было изучено около 3 тыс. различных типов белков. Ученые определили, что их доля оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Однако у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет выявили значительные изменения на белковом уровне, передает РИА «Новости».

Эти колебания, по мнению авторов исследования, связаны с переменами в организме в целом. Между тем пока неясно, как именно белки или состав крови влияют на старение. При этом опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.

Ранее ученые сравнили процесс старения в РФ и ЕС.



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