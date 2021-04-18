 

В США оценили готовность идти на уступки Ирану по ядерной сделке

18.04.2021, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США не будут идти на уступки Ирану по ядерной сделке, пока Тегеран не выполнит их требования, сообщил помощник американского президента Джо Байдена.

Информацию об этом передает ТАСС.

В начале марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.

Между тем 15 апреля стороны, принимающие участие в заседании по ядерной сделке в Вене, пришли к решению продолжать технические консультации на уровне экспертов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Более 100 тыс. человек летом должны сдать экзамен по украинскому языку

03.10 / Стал известен размер штрафов за нарушение правил по удаленке в Москве

16.09 / Недовольная толпа напала на украинского комика из-за шутки

13.08 / «Коммерсант» в заголовке статьи обыграл начало гимна Третьего рейха

27.06 / Если бы власти Украины не отменили карантин, заболеваемость коронавирусом упала бы до нуля к середине июня – социолог

17.01 / На Украине захотели запустить скоростные поезда

05.12 / ЕК раскритиковала новые санкции США против «Северного потока – 2»

25.12 / Коллектор избил в Москве знакомого должницы

07.08 / Газпром рассказал о выгоде «Силы Сибири» для китайских компаний

15.08 / “Жыве Беларусь!” Протестующие в Хабаровске поддержали белорусов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика