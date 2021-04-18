В США оценили готовность идти на уступки Ирану по ядерной сделке
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США не будут идти на уступки Ирану по ядерной сделке, пока Тегеран не выполнит их требования, сообщил помощник американского президента Джо Байдена.
Информацию об этом передает ТАСС.
В начале марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.
Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке.
Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.
При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.
Между тем 15 апреля стороны, принимающие участие в заседании по ядерной сделке в Вене, пришли к решению продолжать технические консультации на уровне экспертов.
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