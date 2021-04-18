В США оценили готовность идти на уступки Ирану по ядерной сделке

США не будут идти на уступки Ирану по ядерной сделке, пока Тегеран не выполнит их требования, сообщил помощник американского президента Джо Байдена.

Информацию об этом передает ТАСС.

В начале марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.

Между тем 15 апреля стороны, принимающие участие в заседании по ядерной сделке в Вене, пришли к решению продолжать технические консультации на уровне экспертов.