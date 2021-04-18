С Международной космической станции на Землю вернулись два российских космонавта и астронавт NASA

Посадка проходила в штатном режиме, отметили в госкомпании РФ. В ходе приземления экипаж испытал перегрузку почти в четыре G (ускорение свободного падения).

В “Роскосмосе” отметили, что самочувствие всех трех прибывших с МКС хорошее.

Фото: roscosmos.ru

На борту Международной космической станции остались работать российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Марк Ванде Хай и представитель Японского космического агентства Соичи Ногучи.

Контекст:Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” полагают, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

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