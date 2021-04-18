 

В Чехии заявили о государственном терроризме со стороны РФ

18.04.2021, 17:52, Новости дня
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“Это враждебный акт и недопустимые действия со стороны России. Правительство должно действовать решительно и защищать граждан Чехии, это нельзя назвать никак иначе, чем акт вражды и государственного терроризма. Чешской Республике придется ответить не только высылкой 18 дипломатов, но и другими решительными шагами”, – отметил он.

Политик добавил, что ни одна страна не может позволить другому государству на своей территории предпринять такие жестокие шаги, как случившееся во Врбетице, где погибло двое людей.

* ádná zem * si nem * e nechat líbit, aby jiný stát na jejím území podnikal násilné kroky, jakých jsme byli sv * dky ve Vrb * ticích, v * etn * smrti dvou lidí. Naše zpravodajské slu * by dlouhodob * varují p * ed p * sobením Ruska. O * ekávám jasnou reakci jak vlády, tak i prezidenta republiky.

— Petr Fiala (@P_Fiala) April 17, 2021

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).
17 апреля власти Чехии объявили, что к осеннему взрыву на складе во Врбетице могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.
Также 17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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