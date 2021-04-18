 

Власти Бразилии призвали своих граждан подождать с беременность из-за пандемии

18.04.2021, 17:52, Новости дня
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По его словам, во время пика эпидемии коронавируса в стране следует оценить возможность “отсрочки беременности до лучшего времени, когда беременность сможет протекать более спокойно”.

Он также напомнил, что во время эпидемии вируса Зика в Бразилии можно было наблюдать снижение случаев беременности, которое длилось один-два года, но потом ситуация нормализовалась.

Бразильский министр отметил, что рекомендация не может касаться женщин старше 42 лет, однако для молодых женщин “наиболее подходящим сейчас будет немного подождать, пока ситуация немного изменится”.

Паренте также сообщила, что минздрав Бразилии рассматривает возможность включения всех беременных и недавно родивших женщин в национальную кампанию вакцинации против COVID-19. Согласно действующим правилам, в план вакцинации входят только беременные женщины с сопутствующими заболеваниями.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству случаев COVID-19 – 13,9 млн. За время эпидемии в стране умерли 371,7 тыс. человек. В марте в Бразилии зафиксировали самый высокий показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии – более 100 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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