 

В Британии до смерти затравили известного хореографа

18.04.2021, 17:48, Разное
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В Великобритании в возрасте 35 лет ушел из жизни один из известнейших хореографов в стране Лиам Скарлетт. Это произошло на следующий день после того, как Королевский театр Дании отменил постановку Скарлетта “Франкенштейн”.

Поводом для такого решения стал сексуальный скандал. В 2018-2019 годах хореографа обвинили в приставании к студентам Royal Ballet в Ковет-гардене, где он в то время работал. Впрочем, следствие пришло к выводу, что обвинения беспочвенны.

Тем не менее, на карьере Лиама Скарлетта был поставлен крест. Опасаясь негативной реакции прогрессивной общественности театральные начальники не рисковали сотрудничать с хореографом.

Его коллега, балетмейстер Алексей Ратманский, подчеркнул, что существующая на Западе “культура отмены” буквально уничтожила Скарлетта. “Скарлетт понял, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это его и убило”, – подчеркнул он.



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