 

“Бульканье – и ни одного ответа”: Лукашенко о реакции Байдена на вопрос Путина о покушении

18.04.2021, 17:48, Разное
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Накануне Александр Лукашенко заявил, что его хотели убить. По словам президента Белоруссии, злоумышленники хотели не только лишить его жизни, но и собирались поймать его детей, “посадить их в погреб” в Гомельской области. Эти действия собирались совершить с целью захвата власти в республике. Батька не сомневается: за этим стоит высшее руководство США.

КГБ Белоруссии Иван Тертель, в свою очередь, рассказал, что террористическая группа все детально спланировала и уже приступила к практической реализации замысла. Однако злоумышленники были задержаны. Ими оказались два гражданина Белоруссии: политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.

Вопрос о готовящемся покушении на Александра Лукашенко задал Джо Байдену Владимир Путин. Однако американский лидер, по словам президента Белоруссии, не смог четко ответить российскому коллеге.

“Бульканье – и ни одного ответа”, – рассказал Лукашенко о реакции Байдена на вопрос Путина.

Ранее “Дни.ру” писали о выдворении российских дипломатов из Чехии. Прага объявила 18 сотрудников посольства России персонами нон грата. Якобы они являются офицерами ГРУ и СВР и могут быть причастны к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице.



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