 

Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо с детским прозвищем

18.04.2021, 17:42, Разное
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Королева Елизавета II оставила, прощаясь с супругом принцем Филлиппом, оставила на его гробу письмо, в конце которого подписалась детским прозвищем. На послании присутствовало имя Лиллибет. Такой информацией делятся зарубежные СМИ.
В детском возрасте будущую королеву Елизавету так называл ее отец король Герцог VI. Одно время она просто не могла четко выговорить свое имя. После замужества королеву так называл ее супруг. О содержании письма ничего не говорится. Скорее всего, там присутствовали трогательные признания в любви.

На крышке гроба можно было видеть фуражку покойного, саблю, букет цветов от супруги в белых тонах. Его лично выбрала королева Елизавета II. На траурной церемонии прозвучала молитва, в том числе, на русском языке. До заключения брака с Елизаветой II принц Филипп посещал греческую православную церковь.

Из-за пандемии коронавируса церемония прощания была закрытой. На данном мероприятии в Виндзоре присутствовали только несколько десятков человек. Королева Елизавета II сидела одна, поскольку соблюдала социальную дистанцию.



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