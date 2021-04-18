 

На севере Мозамбика возобновились столкновения армии с боевиками ИГ

18.04.2021, 17:42, Разное
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Вооруженные силы Мозамбика противостоят террористам «Исламского государства» (ИГ – террористическая организация запрещена в РФ Верховным Судом) в районе города Пальма провинции Кабо-Делгаду.
Столкновения вооруженных сил Мозамбика с бандформированиями произошли 17 апреля, пояснила радиостанция RFI. Известно, что террористы одновременно атаковали населенные пункты Муеда, Пунданхар и Пальма. Военные сообщили, что атаки удалось отбить, ситуация находится под контролем.

Президент африканской страны Филипе Ньюси на прошлой неделе выступил с заявлением по поводу текущей ситуации. Он заявил, что армии удалось полностью зачистить Пальму от радикалов, а в результате проведенной операции было ликвидировано большое количество боевиков. Несмотря на успешные действия вооруженных сил, бандформирования пытаются вернуть контроль над удерживаемыми ранее населенными пунктами.

В конце марта из-за атаки террористов на город Пальма, местным жителям пришлось покинуть поселение до зачистки его силовиками. В результате нападения погибли десятки горожан. По данным ООН, на конец 2020 года общее количество вынужденно перемещенных лиц на севере Мозамбика составило 668 тысяч человек.

С целью стабилизировать обстановку местные власти осенью 2019 года запросили внешнюю помощь. Для борьбы с радикалами в африканскую страну прибыли различные подразделения, в том числе и «ЧВК Вагнера». Проведя ряд успешных операций по зачистке населенных пунктов, россияне по неизвестным причинам покинули территорию Мозамбика. После этого боевики возобновили активную деятельность на севере страны.

Сложившая ситуация указывает на то, что местные вооруженные силы не способны справиться с действующими на территории государства вооруженными формированиями террористов.



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