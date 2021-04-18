НАТО поддержала Чехию в расследовании против России

НАТО поддержала Чехию в расследовании действий России, сообщил представитель альянс.

«Мы поддерживаем нашего союзника – Чешскую Республику в расследовании и борьбе со злонамеренными действиями РФ на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также добавил, что альянс «выражает поддержку близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».