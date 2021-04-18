 

НАТО поддержала Чехию в расследовании против России

18.04.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО поддержала Чехию в расследовании действий России, сообщил представитель альянс.

«Мы поддерживаем нашего союзника – Чешскую Республику в расследовании и борьбе со злонамеренными действиями РФ на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также добавил, что альянс «выражает поддержку близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии

19.03 / Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Химках

18.08 / ВОЗ заявила о новой стадии распространения коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

27.01 / Кредитные каникулы разрешили вводить не только во время пандемии

31.07 / Затонувшую БРДМ подняли со дна Керченского пролива на парашютах

02.10 / Украинский генерал объяснил потерю Крыма «грабежами» Киева

22.01 / Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями

01.03 / “Она в шоке”, “Испугалась малышка”. Притула показал реакцию дочери на фокус. Видео

18.11 / Ученый ответил на критику вакцины COVID-19 со стороны Навального

13.12 / Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения о его отставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика