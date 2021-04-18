В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

По его словам, пока каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.

«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.

Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.