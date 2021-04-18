 

В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

18.04.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

По его словам, пока каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло бы продвинуло отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.

«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.

Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Минздрав Украины предложил ввести «плановый» жесткий карантин

19.01 / Число случаев COVID-19 в США превысило 24 млн человек

01.12 / ЦИК назначил новые выборы мэра Конотопа, где городской голова умер от коронавируса

24.03 / Убытки “Укрзалізниці” достигают десятков миллиардов, а наблюдательный совет не предлагает путей стабилизации компании – экс-министр инфраструктуры

30.09 / Microsoft заявила о «поддерживаемых властями» РФ хакерах

10.02 / В операционной системе Windows 10 появится отслеживание использования камеры

06.10 / Россия собралась разоблачить манипуляции Запада в «спектакле» с Навальным

18.03 / “Ущипните меня”. Билли Айлиш стала блондинкой

24.11 / У Касперского предупреждают о новых киберугрозах 2021 года

10.07 / Производитель предупредил об опасности лекарства от коронавируса для беременных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика