 

На Тайване произошло сильное землетрясение

18.04.2021, 17:26, Новости дня
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Подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован в 22.14 (17.14 мск) по местному времени в уезде Хуалянь, информирует китайский сейсмический центр.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пять землетрясений, магнитуда каждого из которых превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась.



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