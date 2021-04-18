На Тайване произошло сильное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 6,1 был зафиксирован в 22.14 (17.14 мск) по местному времени в уезде Хуалянь, информирует китайский сейсмический центр.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пять землетрясений, магнитуда каждого из которых превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась.