Джемилев сообщил, что Зеленский второй год не отвечает на предложения крымских татар

По его словам, “Зеленский этого не делает, потому что вокруг него очень много советников, которые придерживаются различных взглядов”.

Джемилев также рассказал, что на встрече с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе которой была выдвинута идея о выходе нардепа из парламентской фракции “Европейской солидарности” и создании депутатской группы для решения проблем Крыма, обсуждались, в частности, такие вопросы:

деоккупация Донбасса;

статус крымскотатарского народа, предусматривающий предоставление крымским татарам статуса коренного народа для сохранения языка, культуры и самобытности;

создание крымскотатарской национальной автономии в Автономной Республике Крым. Автономия должна защитить коренной народ полуострова.

По словам Джемилева, речь шла о “пакете предложений” Зеленскому от крымских татар.

Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Джемилев был избран в Верховную Раду в 2019 году по спискам партии “Европейская солидарность”, его номер в списке был шестой. Джемилев – беспартийный.

О предложении Ермака нардеп рассказал 16 апреля 2021 года в эфире крымскотатарского телеканала ATR. “Если вы выйдете из “Европейской солидарности” и создадите свою парламентскую группу “Крым”, мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар”, – процитировал Ермака Джемилев.

17 апреля нардеп объяснил, что вопрос обсуждался “в порядке предложения, а не ультиматума”, и что на встрече с Ермаком присутствовали другие крымские татары. Джемилев подчеркнул, что выход из фракций в Верховной Раде и создание отдельной депутатской группы сейчас не рассматривается.

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