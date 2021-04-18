Джемилев сообщил, что Зеленский второй год не отвечает на предложения крымских татар
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По его словам, “Зеленский этого не делает, потому что вокруг него очень много советников, которые придерживаются различных взглядов”.
Джемилев также рассказал, что на встрече с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе которой была выдвинута идея о выходе нардепа из парламентской фракции “Европейской солидарности” и создании депутатской группы для решения проблем Крыма, обсуждались, в частности, такие вопросы:
деоккупация Донбасса;
статус крымскотатарского народа, предусматривающий предоставление крымским татарам статуса коренного народа для сохранения языка, культуры и самобытности;
создание крымскотатарской национальной автономии в Автономной Республике Крым. Автономия должна защитить коренной народ полуострова.
По словам Джемилева, речь шла о “пакете предложений” Зеленскому от крымских татар.
Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.
Джемилев был избран в Верховную Раду в 2019 году по спискам партии “Европейская солидарность”, его номер в списке был шестой. Джемилев – беспартийный.
О предложении Ермака нардеп рассказал 16 апреля 2021 года в эфире крымскотатарского телеканала ATR. “Если вы выйдете из “Европейской солидарности” и создадите свою парламентскую группу “Крым”, мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар”, – процитировал Ермака Джемилев.
17 апреля нардеп объяснил, что вопрос обсуждался “в порядке предложения, а не ультиматума”, и что на встрече с Ермаком присутствовали другие крымские татары. Джемилев подчеркнул, что выход из фракций в Верховной Раде и создание отдельной депутатской группы сейчас не рассматривается.
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