 

“Просто заморозьте визы”. Экс-президент Эстонии предложил запретить въезд в Евросоюз всем россиянам

18.04.2021, 16:58, Новости дня
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“Может быть, должен быть “тайм-аут” для любых, я имею в виду “вообще” визитов из России. […] Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит”, – написал он.

Экс-президент Эстонии отметил, что “вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС”.

Maybe there should be a “time out” for any and I mean *any* visits from Russia.

Up to the invasion of Crimea these people were arrogantly demanding visa-free travel with the EU.

Just freeze visas except for family emergencies.

It is Europe’s security at stake.

Enough.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 17, 2021

18 апреля Ильвес, отвечая на один из комментариев, согласился, что это “плохая идея”, но из-за поведения России это “неизбежно”.

“Либерально-демократический Запад, столь демонизируемый в России, в конце концов встанет на защиту. В той или иной форме это произойдет. […] На Западе также есть “студенты, семьи и так далее”. Просто перестаньте их убивать”, – объяснил экс-президент.

The liberal democratic West so demonized in Russia eventually will defend itself. This will happen in some form or another.

Bad idea, yes. Bad for Russians, yes. But with Russia’s behavior, ineluctable.

The West also has “students, families, etc”

Just stop killing them.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 18, 2021

Контекст:Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с октября 2006 года по октябрь 2016-го.
За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали США, Польша, Италия и Болгария.
В Чехии высылают 18 сотрудников российского посольства и объявили в розыск сотрудников ГРУ России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают причастными к взрыву на арсенале, в результате которого погибли два гражданина Чехии. Ранее Великобритания заявляла о причастности Петрова и Боширова к отравлению в британском Солсбери экс-разведчика из России Сергея Скрипаля с помощью отравляющего вещества класса “Новичок”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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